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На борту разбившегося Ту-154 мог быть Тото Кутуньо

26 декабря в 12:19

Популярный на России итальянский певец уже исполнял свои песни вместе с российским военным ансамблем. Сейчас его приглашали на концерт в Сирию.

Тото Кутуньо
Тото Кутуньо мог погибнуть в российском военном самолете по пути в Сирию
Итальянского певца Тото Кутуньо приглашали на концерт в Сирию с ансамблем имени Александрова, сообщает издание Corriere Della Sera.

"Я шокирован трагедией", - сказал Тото Кутуньо, рассказав, что месяц назад получал приглашение участвовать в концерте в Сирии 29 декабря. По его словам, он должен был лететь в Москву, а оттуда в Сирию. Певец сообщил, что у него были другие планы и он отказался. В этом Тото Кутуньо увидел знак судьбы.

Как напоминает итальянское издание, Тото Кутуньо неоднократно сотрудничал российским военным оркестром имени Александрова.

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Самолет военного ведомства Российской Федерации Ту-154 разбился в Рождество, 25 декабря после вылета из Сочи. Обломки самолета были обнаружены в море на расстоянии около 14-16 км от берега. На борту самолета находилось 92 человека.

На борту Ту-154 было 64 человека из военного ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт для российских оккупационных сил в Сирии. Также в самолете было девять журналистов телеканалов, запрещенных в Украине, и член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, известная похищениями украинских детей из оккупированного Донбасса и сотрудничеством с российской армией.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Кутуньо
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