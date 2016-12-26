На борту разбившегося Ту-154 мог быть Тото Кутуньо

Популярный на России итальянский певец уже исполнял свои песни вместе с российским военным ансамблем. Сейчас его приглашали на концерт в Сирию.

Тото Кутуньо мог погибнуть в российском военном самолете по пути в Сирию

Итальянского певцаприглашали на концерт в Сирию с ансамблем имени Александрова, сообщает издание Corriere Della Sera

"Я шокирован трагедией", - сказал Тото Кутуньо, рассказав, что месяц назад получал приглашение участвовать в концерте в Сирии 29 декабря. По его словам, он должен был лететь в Москву, а оттуда в Сирию. Певец сообщил, что у него были другие планы и он отказался. В этом Тото Кутуньо увидел знак судьбы.

Как напоминает итальянское издание, Тото Кутуньо неоднократно сотрудничал российским военным оркестром имени Александрова.

Самолет военного ведомства Российской Федерации Ту-154 разбился в Рождество, 25 декабря после вылета из Сочи. Обломки самолета были обнаружены в море на расстоянии около 14-16 км от берега. На борту самолета находилось 92 человека.

На борту Ту-154 было 64 человека из военного ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт для российских оккупационных сил в Сирии. Также в самолете было девять журналистов телеканалов, запрещенных в Украине, и член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, известная похищениями украинских детей из оккупированного Донбасса и сотрудничеством с российской армией.