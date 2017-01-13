МВФ даст Польше кредит на 8,2 миллиарда евро

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Польша возьмет займ в качестве "меры предосторожности".

Руководство Международного валютного фонда приняло решение предоставить Польше новый кредит сроком на два года на общую сумму 8,2 миллиарда евро, сообщает пресс-служба МВФ.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня следующее соглашение сроком на два года для Польши в рамках гибкой кредитной линии с ограниченным доступом, общая сумма которого эквивалентна 6,5 миллиардов SDR (расчетной денежной единицы МВФ), по курсу составляет около 8,24 миллиардов евро, или 159% процентов от квоты ", - отмечается в документе.

При этом в Фонде подчеркнули, что польские власти выразили намерение применить соглашение в качестве меры предосторожности и не опираться полностью на гибкую кредитную линию МВФ.

Как сообщалось, 18 ноября Миссия МВФ отказала Украине в очередном транше кредита.