Мосул окружен антитеррористическими войсками

Шиитские отряды соединили позиции с курдами в западной части города.

«Пешмарга», правительственные силы и союзные суннитские арабские племена уже удерживают позиции на северных и южных окрестностях Мосула Twitter

Иракские бойцы-шииты поддерживаемые Ираном заявили, что окружили Мосул и отрезали боевиков ИГИЛ в этом городе от остальной территории Ирака и от Сирии.

Группа проправительственных шиитских отрядов сообщила, что их наступление на западном стороне Мосула соединил позиции с курдскими отрядами "Пешмарга", передает "Радіо Свобода".

Отмечается, что "Пешмарга", правительственные силы и союзные суннитские арабские племена уже удерживают позиции на северных и южных окрестностях Мосула, в то время, как иракские силы замедлили продвижение в восточных районах города.

Ранее сообщалось, что силы международной коалиции во главе с США провели воздушные удары по мосту через реку Тигр, чем ограничили движение боевиков "Исламского государства" между западной и восточной частями Мосула.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.