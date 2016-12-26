Москва спустя четверть века ведет себя так, будто СССР существует - польские эксперты

Польские историки отмечают, что последствия существования советской империи еще ощутимы.

Россия до сих пор ведет себя так, будто она СССР. GlobalPost

Сегодня исполняется ровно 25 лет как Советский Союз официально перестал существовать. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Советапринял декларацию о ликвидации коммунистической империи.

Впрочем, по мнению польских экспертов, Кремль до сих пор ведет себя так, будто она так и не исчезла. Об этом пишет "Польське радіо", цитируя директора Польского института международных дел Славомира Дембского. По его мнению, аннексия Крыма и вторжение в Донбасс можно объяснить старыми советскими подходами Кремля, который пытается восстановить свою мощь.

"Российское общество восхищено идеей возвращения чего-то, что оно потеряло", - подчеркнул он.

В свою очередь, бывший евродепутат Павел Коваль, который ныне работает в Институте политических исследований Польской академии наук, добавляет, что в политике России можно заметить и другие черты, характерные для СССР. Например, она продолжает делить мир на сферы влияния.

"Россияне все время борются, например, с Польшей, за сохранение своего влияния в Центральной Европе", - отметил Коваль.

Ранее издание Gazeta Wyborcza писала, что СССР скончался 25 лет назад, но империя снова переродилась. До сих пор больше половины россиян не согласны с тем, что СССР пал под грузом собственного маразма, неэффективной экономики, закрытости и больших расходов на армию. Как свидетельствуют данные опроса "Левада Центра", это признают лишь 14% опрошенных.

Тем временем, издание The Guardian писало, что бывший лидер Беларуси Станислав Шушкевич не согласен с Путиным относительно "трагичности" распада СССР. По его мнению, это открыло возможности перед постсоветскими странами, однако российское империалистическое мышление стоит на пути.

Ранее издание The Economist писало, что Кремль очарован СССР из-за неспособности справиться с современностью.