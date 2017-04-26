Москва скорбит по СССР, путая стабильность с диктатурой - RFERL

Лавров пожаловался на "отсутствие правил" в современном мире в то время, как его страна, собственно, и нарушает все международные правила.

Лавров говорит об отсутствии правил в мире, когда его страна как раз и нарушает эти правила. president.pl

Похоже, что министр иностранных делСергей Лавровскучает по временам Холодной войны. Российский дипломат оплакивает потерю мира, в котором, по его словам, все знали свое место.

Об этом в своей статье пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Браян Уитмор. Он напоминает о недавнем интервью, в котором Лавров сказал, что во времена Холодной войны существовали "две империи" и "ни один из лагерей не переходил границы допустимого". При этом, глава российской дипломатии пожаловался, что сегодня "более не существует правил". Обозреватель замечает, что на самом же деле Лавров ошибается, и как раз в современном мире эти правила есть.

"Существуют правила, которые запрещают вторгаться в соседние страны, запрещают аннексировань их территории и похищать их граждан. Существуют правила, которые не позволяют сбивать гражданские самолеты, отмывать деньги и устраивать кибератаки. Дело в том, что Россия продолжает нарушать эти правила", - говорится в статье.

Уитмор добавляет, что Лавров ошибается и тогда, когда говорит о существовании двух стабильных блоков во времена Холодной войны. Результатом той так называемой "стабильности" было доминирование России над украинцами, грузинами, молдованами, эстонцами, литовцами, латышами и другими народами, которые были лишены собственного суверенитета. И сегодня, когда все эти народы выбирают сближение с институтами Запада, они не "переступают грань дозволенного", а делают суверенный выбор.

"Давайте называть лопату лопатой. Речь идет не о добрых старых времен стабильности в условиях Холодной войны, по которым Лавров и режим, которому он служит, тоскуют. Речь идет о старых добрых временах Советской империи", - подчеркивает обозреватель.

Ранее сообщалось, что Лавров считает "непартнерськими" западные обвинения в адрес России за войну в Украине. Глава российского МИД подчеркнул, что якобы российской вины в современных конфликтах нет. Вместо этого, он обвинил США и Запад в появлении террористических организаций "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра", добавив, что именно западные союзники "разрушили" Ливию, Афганистан и Ирак. Этим он оправдал роль России в войнах в Украине и Сирии, добавив, что Запад не может ее ни в чем обвинять.