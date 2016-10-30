Мощное землетрясение в центральной Италии разрушило исторические здания

На этой неделе в Италии зафиксировано несколько землетрясений. Обошлось без жертв.
Сообщений о пострадавших пока нет, но нанесен ущерб некоторым зданиям, пострадавшим от предыдущих землетрясений, происшедших в Италии на этой неделе.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались, в том числе, во Флоренции и Риме.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано 26 октября. Его почувствовали даже в северных областях Италии и на юге Германии. В центральной части Италии из-за стихийного бедствия обрушились многочисленные постройки. Особенно сильно пострадали старинные здания в городах.
В Италии имеются два глубоких разлома земной коры, что является причиной землетрясений.Интерфакс , ZN.UA ,