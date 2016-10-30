Мощное землетрясение в центральной Италии разрушило исторические здания

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На этой неделе в Италии зафиксировано несколько землетрясений. Обошлось без жертв.

В Италии новые разрушения от землетрясения La Stampa

В центральной Италии утром в воскресенье, 30 октября, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1.

Сообщений о пострадавших пока нет, но нанесен ущерб некоторым зданиям, пострадавшим от предыдущих землетрясений, происшедших в Италии на этой неделе.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались, в том числе, во Флоренции и Риме.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано 26 октября. Его почувствовали даже в северных областях Италии и на юге Германии. В центральной части Италии из-за стихийного бедствия обрушились многочисленные постройки. Особенно сильно пострадали старинные здания в городах.

В Италии имеются два глубоких разлома земной коры, что является причиной землетрясений.