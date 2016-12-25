Мощное землетрясение произошло в Чили

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Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно в 15 км.

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7 earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье, 25 декабря, на юге Чили, сообщили в Геологической службе США.

Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно в 15 км, в 40 км от города Пуэрто-Кельон. Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.

Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане предупредил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе тысячи км от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами.

Напомним, 24 ноября подземные толчки магнитудой 6,1 затронули северо-восточную часть Японии, их ощутили жители 17-ти префектур страны. 22 ноября в префектуре Фукусима были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Ранее, 21 ноября, в Фукусиме было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки спровоцировали серию цунами высотой до трех метров, энергетики проверили местные атомные станции на предмет повреждений.