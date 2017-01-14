Moody's оштрафовано почти на $ 900 миллионов за ложные рейтинги

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Клиентов побудили покупать ценные бумаги. Именно такие бумаги были одной из первопричин краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года.

Moody's оштрафованы на $ 860 млн за ложные рейтинги в 2008 году top.rbc.ru

Министерство юстиции США оштрафовало рейтинговое агентство Moody's на сумму более $ 860 миллионов за публикацию ложных рейтингов ценных бумаг на рынке американской недвижимости в 2008 году.

Отмечается, что $ 437,5 миллиона пойдут на счет министерства юстиции США, а $ 426,3 миллиона - отдельным штатам, передает DW.

Минюст США обвинил агентство в том, что они предоставляли слишком высокие рейтинги крайне рискованным ценным бумагам, которые отчасти подкреплялись проблемными ипотечными кредитами. Таким образом клиентов побудили покупать ценные бумаги, о высоких рисках которых они не догадывались.

В Минюсте считают, что именно такие ценные бумаги были одной из первопричин краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года.

Также подчеркивается, что Moody's не только оплатит штрафы, но и вынуждено признать свое ложное поведение. Поэтому в будущем аналитики агентства должны значительно осторожнее вести себя при определении рейтингов ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Турции до "мусорного" уровня Ba1.