Moody's оштрафовано почти на $ 900 миллионов за ложные рейтинги

Клиентов побудили покупать ценные бумаги. Именно такие бумаги были одной из первопричин краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года.
Министерство юстиции США оштрафовало рейтинговое агентство Moody's на сумму более $ 860 миллионов за публикацию ложных рейтингов ценных бумаг на рынке американской недвижимости в 2008 году.
Отмечается, что $ 437,5 миллиона пойдут на счет министерства юстиции США, а $ 426,3 миллиона - отдельным штатам, передает DW.
Минюст США обвинил агентство в том, что они предоставляли слишком высокие рейтинги крайне рискованным ценным бумагам, которые отчасти подкреплялись проблемными ипотечными кредитами. Таким образом клиентов побудили покупать ценные бумаги, о высоких рисках которых они не догадывались.
В Минюсте считают, что именно такие ценные бумаги были одной из первопричин краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года.
Также подчеркивается, что Moody's не только оплатит штрафы, но и вынуждено признать свое ложное поведение. Поэтому в будущем аналитики агентства должны значительно осторожнее вести себя при определении рейтингов ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Турции до "мусорного" уровня Ba1.Deutsche Welle (Українська редакція)