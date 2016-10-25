Молдова объявила в международный розыск лидера пророссийской партии

Мэра молдавского города Бельцы могут арестовать в любой момент.

Пророссийский молдавский политик Ренато Усатый объявлен в розыск wikipedia

В столице Молдовы Кишиневе суд выдал ордер на арест и объявление в международный розыск главу молдавского города Бельцы Ренато Усатого, который также является лидером пророссийской партии "Наша партия" и доверенным лицом кандидата в президенты Дмитрия Чубашенко, сообщает "Укринформ".

Усатый, который неоднократно не являлся на допрос в прокуратуру, может быть арестован в любой момент и отправлен в один из СИЗО Кишенева.

Сам Устатый недавно уехал в Москву якобы для встречи с молдавскими избирателями: выборы президента Молдовы состоятся уже на этой неделе, 30 октября.

Кандидат в президенты Чубашенко считает, что власть пытается снять его с выборов через преследования Усатого.

Мэр Бельц, по данным молдавских СМИ, якобы причастен к покушению на одного из молдавских банкиров Германа Горбунцова, который живет в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали бизнесмена Вячеслава Платона, которого власти Молдовы разыскивают за причастность к краже $ 1 миллиарда из банковской системы страны.