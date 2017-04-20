Молдавского бизнесмена Платона приговорили к 18 годам за отмывание 20 млрд долларов из России

Платон обвинялся в хищении денег из обанкротившегося банка, а также в причастности к выводу российских денег в офшоры.

Конкретному молдавскому бизнесмену дали конкретный срок esp.md

Суд Кишинева приговорил известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам за отмывание более 20 млрд из России через молдавские банки. Прокуроры требовали для обвиняемого 23 года тюремного заключения.

Платон, который был лишен права присутствовать на процессе в ходе предыдущих заседаний из-за оскорбления судей, был доставлен на оглашение приговора.

Согласно процедуре, заседание суда было закрытым, но при оглашении приговора доступ в зал заседаний был обеспечен для всех, в том числе для журналистов.

Платон был задержан в Киеве 25 июля 2016 года по линии Интерпола. Он обвиняется в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 года Banca de Economii около более 20 млн долларов.

Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" о выводе из России в офшоры через банки Молдовы более 20 млрд долларов.

В частности, бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман рассказал об отмывании свыше 23 млрд долларов российского происхождения через молдавские банки. А в МВД России заявляли о выводе 10,9 млрд долларов по "молдавской схеме" только в 2015 году.

Подробнее о банковском и политическом кризисе в Молдове читайте в материале "Молдова: в Европу - без олигархов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".