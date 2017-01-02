Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017 год

Могерини определила 12 приоритетов в работе европейского внешнеполитического ведомства.
"Это был год постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Союза. В первую очередь в Украине, с большими совместными усилиям по реформированию страны, борьбы с коррупцией и, конечно же, достижению полной реализации минских договоренностей, прекращению конфликта на востоке страны. Относительно Украины и Грузии мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима. И работа идет со всеми нашими восточными партнерами - Молдавия, Белоруссия, Армения и Азербайджан. Мы делаем это в полном соответствии с приоритетами и политическим выбором каждой страны. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-то - наоборот, это является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества", - сказано в сообщении.
Могерини определила 12 приоритетов в работе европейского внешнеполитического ведомства. Помимо Украины, среди приоритетов Могерини указаны: глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС Балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; близкое сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.