Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017 год

Могерини определила 12 приоритетов в работе европейского внешнеполитического ведомства.

2016 стал годом поддержки реформ и мира на восточных границах ЕС, заявила Могерини ec.europa.eu

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности среди приоритетов на 2017 выделила Украину, говорится в сообщении на сайте Федерики Могерини.

"Это был год постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Союза. В первую очередь в Украине, с большими совместными усилиям по реформированию страны, борьбы с коррупцией и, конечно же, достижению полной реализации минских договоренностей, прекращению конфликта на востоке страны. Относительно Украины и Грузии мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима. И работа идет со всеми нашими восточными партнерами - Молдавия, Белоруссия, Армения и Азербайджан. Мы делаем это в полном соответствии с приоритетами и политическим выбором каждой страны. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-то - наоборот, это является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества", - сказано в сообщении.

Могерини определила 12 приоритетов в работе европейского внешнеполитического ведомства. Помимо Украины, среди приоритетов Могерини указаны: глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС Балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; близкое сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.

Недавно журналисты CNN узнали о

и обсуждении снятия санкций против РФ.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что

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Могерини также подтвердила, что ЕС намерен расширить санкции в отношении России в течение следующих шести месяцев в связи с кризисом в Украине. ЕС намерен продолжать санкционную политику относительно РФ, пока не будут осуществлены Минские соглашения.