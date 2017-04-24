Могерини в Москве встретится с Лавровым для обсуждения Украины и Сирии

Глава европейской дипломатии впервые посетит РФ с официальным визитом.
Во время своего первого официального визита в российскую столицу глава европейской дипломатии встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию в Украине и Сирии, сообщает Deutsche Welle.
В Брюсселе отметили, что приоритетной на переговорах в Москве будет тема Сирии. Кроме того, Могерини намерена поднять вопросы, касающиеся Ирана, Ливии и Афганистана, мирного процесса на Ближнем Востоке, а также отношений Евросоюза и России.
Напомним, 12 апреля Москву с официальным визитом посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Кремле он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Собеседники обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.
В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.Deutsche Welle (Українська редакція)