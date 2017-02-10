Могерини усомнилась в единстве американского истеблишмента в вопросе санкций против России

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Глава европейской дипломатии встретилась с американскими сенаторами и госсекретарем Тиллерсоном.

Могерини обсудила с Тиллерсоном санкции против РФ politikus.ru

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, которая находится с официальным визитом в Вашингтоне, заявила, что ЕС сохранит единство в вопросе

Выступая в Атлантическом совете в пятницу, 10 февраля, Могерини рассказала о своих встречах с американскими сенаторами, конгрессменами и представителями администрации президента Дональда Трампа, в том числе, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, передает УНИАН.

"Мои встречи были положительными, и, в частности, мы пришли к согласию, что санкции будут сохранять силу до того времени, пока Минские соглашения полностью не выполнены, но я не знаю, это станет консолидированной политикой", – заявила Могерини, дав понять, что ее не было в овальном кабинете во время телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава европейской дипломатии указала на важность реализации Минских договоренностей для Европейского Союза, и выразила надежду, что американский парламент солидарен с ЕС.

"Я верю, что это является важным вопросом не только для европейцев. Я считаю, что для Конгресса это также является важным вопросом. Я не знаю, будут ли американцы едины в этом вопросе, но европейцы будут", – заверила Могерини.

Дипломат подчеркнула, что санкции являются не самоцелью, а инструментом давления на Россию для выполнения Минских договоренностей.

"Для нас результат не заключается в сохранении санкций. Для нас результат – урегулировать конфликт в Украине", - отметила глава европейской дипломатии.

Могерини также рассказала о своей беседе с Тиллерсоном, посвященной ситуации в Украине и имплементации "Минска". Дипломаты заверили друг друга в приверженности принципам международного права и согласились с необходимостью восстановления украинского суверенитета на всей территории страны, включая аннексированный Крым.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов от обеих партий хотят принять закон, который не позволит президенту Дональду Трампу снять санкции с России в обход Конгресса. Закон заставит Трампа утвердить снятие санкций в Конгрессе на протяжении 120 дней с момента решения президента.

Ранее сенатор Джон Маккейн публично призвал президента Трампа развеять слухи об отмене санкций против России и предупредил, что если эти слухи все же оправдаются, он с коллегами намерен закрепить антироссийские санкции на законодательном уровне.