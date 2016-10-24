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Могерини опровергла гибель чиновников ЕС в авиакатастрофе на Мальте

24 октября в 12:28

В Frontex также опровергли, что самолет принадлежал компании.

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Могерини возразила, что на Мальте погибли чиновники ЕС.
The Times of Malta
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила, что на борту самолета Swearingen Metroliner, который разбился на Мальте во время взлета, не было чиновников Евросоюза.

"Полет не был связан ни с какой деятельностью ЕС", - написала она на своей официальной странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что разбившийся самолет мог направляться в Ливию. А на его борту якобы были представители агентства Frontex, которое занимается охраной границ Евросоюза. Однако, В агентстве также опровергли эти данные.

"Ни один работник Frontex не имеет никакого отношения к авиакатастрофе на Мальте. Разбившийся самолет не принадлежит Frontex", - говорится в сообщении на странице агентства в Twitter.

Тем временем, мальтийское издание The Times of Malta сообщает о пятерых погибших в авиакатастрофе. Источники издания сообщили, что жертвы авиакатастрофы были гражданами Франции. Но во французском посольстве пока отказываются комментировать это.

По материалам: ZN.UA
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Тэги самолет Евросоюз Могерини
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