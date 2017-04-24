Могерини напомнила в Москве о сохранении санкций и непризнании Крыма российским

Еврокомиссар отметила, что ЕС и Россия не могут прикидываться будто у них хорошие отношения.

Могерини сказала, что санкции по отношению к России останутся пока не будет решен вопрос Крыма и Донбасса ec.europa.eu

Высокий комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини во времязаявила про сохранение санкций против России и отказ Евросоюза признавать аннексию Крыма. По словам Могерини, вопрос санкций привязан к решению вопроса по поводу Донбасса и Крыма, пишет Reuters

Комиссар отметила, что неправильно делать вид, будто между Россией и Евросоюзом нормальные отношения. Могерини подчеркнула, что приоритетом для ЕС является полное выполнение Минских соглашений.

Напомним, 12 апреля Москву с официальным визитом посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Кремле он. Собеседники обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.