Могерини напомнила в Москве о сохранении санкций и непризнании Крыма российским

Еврокомиссар отметила, что ЕС и Россия не могут прикидываться будто у них хорошие отношения.
Комиссар отметила, что неправильно делать вид, будто между Россией и Евросоюзом нормальные отношения. Могерини подчеркнула, что приоритетом для ЕС является полное выполнение Минских соглашений.встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Собеседники обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.
В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.ZN.UA