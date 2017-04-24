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Могерини напомнила в Москве о сохранении санкций и непризнании Крыма российским

24 апреля в 14:33

Еврокомиссар отметила, что ЕС и Россия не могут прикидываться будто у них хорошие отношения.

Федерика Могерини
Могерини сказала, что санкции по отношению к России останутся пока не будет решен вопрос Крыма и Донбасса
ec.europa.eu
Высокий комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини во время своего визита в Москву заявила про сохранение санкций против России и отказ Евросоюза признавать аннексию Крыма. По словам Могерини, вопрос санкций привязан к решению вопроса по поводу Донбасса и Крыма, пишет Reuters.

Комиссар отметила, что неправильно делать вид, будто между Россией и Евросоюзом нормальные отношения. Могерини подчеркнула, что приоритетом для ЕС является полное выполнение Минских соглашений.

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Напомним, 12 апреля Москву с официальным визитом посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Кремле он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Собеседники  обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги санкции Могерини Россия Евросоюз
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