Миссия Канады, Британии и Украины совершит наблюдательный полет над территорией России

Полет пройдет с согласия российской стороны.
Глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности отметил, что специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета. Вылет будет осуществляться на канадском самолете наблюдения C-130J.проверила военную деятельность России в Ростовской области. Инспекторы выявили факт формирования в области, примыкающей в государственной границе Украины, мотострелковой дивизии численностью 10,5 тысяч человек. Также были обнаружены скопления артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска.
Согласно Венскому документу, у инспекторов есть 14 суток на обработку полученной информации, которая по официальным каналам поступит ко всем странам ОБСЕ, в том числе в Россию.
Венский документ - это одно из фундаментальных соглашений времен Холодной войны, которое устанавливает правила проведения проверок, уведомление о военной активности, а также прозрачность в проведении военных учений. Этот документ базируется на принципах, которые были достигнуты в 1975 году в рамках ОБСЕ.
Нынешние правила обязывают Россию и НАТО обмениваться графиками всех учений, предоставлять полную информацию о перемещении войск и приглашать наблюдателей от всех стран ОБСЕ на учения, в которых задействованы более 13 тысяч солдатИнтерфакс-Украина