Миссия Канады, Британии и Украины совершит наблюдательный полет над территорией России

Полет пройдет с согласия российской стороны.

Совместная делегация Канады, Британии и Украины проверит с воздуха военные объекты России и Беларуси Википедия

Совместная миссия Украины, Канады и Британии проведет наблюдательный полет над территорией России и Беларуси в рамках реализации Договора по открытому небу. Полеты пройдут с одобрения российской и белорусской стороны в период с 2 по 6 мая.

Глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности отметил, что специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета. Вылет будет осуществляться на канадском самолете наблюдения C-130J.

Напомним, 16-19 января многонациональная инспекционная группа в составе представителей Украины, Канады и Дании в рамках Венского документа 2011 года. Инспекторы выявили факт формирования в области, примыкающей в государственной границе Украины, мотострелковой дивизии численностью 10,5 тысяч человек. Также были обнаружены скопления артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска.

Согласно Венскому документу, у инспекторов есть 14 суток на обработку полученной информации, которая по официальным каналам поступит ко всем странам ОБСЕ, в том числе в Россию.

Венский документ - это одно из фундаментальных соглашений времен Холодной войны, которое устанавливает правила проведения проверок, уведомление о военной активности, а также прозрачность в проведении военных учений. Этот документ базируется на принципах, которые были достигнуты в 1975 году в рамках ОБСЕ.

Нынешние правила обязывают Россию и НАТО обмениваться графиками всех учений, предоставлять полную информацию о перемещении войск и приглашать наблюдателей от всех стран ОБСЕ на учения, в которых задействованы более 13 тысяч солдат