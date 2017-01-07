Мишель Обама попрощалась: "Надеюсь, вы мной гордились"

Первая леди выступила с последней речью, в которой говорила об образовании и американской молодежи.
Говоря о важности качественного и доступного образования, откривающего широкие возможности, она обратилась к американской молодежи.
"Я хочу, чтобы наши молодые люди знали, что они имеют значение. Так что не бойтесь. Будьте сосредоточенными, будьте настойчивыми. Но не бойтесь. Вы имеете право на хорошее образование. А я буду вас поддерживать всю свою жизнь", - сказала Мишель Обама.
Она также поблагодарила присутствующих работников образования за "все, что вы сделали для детей и для страны". В конце речи она, сдерживая слезы, подытожила: "Быть вашей первой леди - это самая большая честь в моей жизни. Надеюсь, вы гордились мной".
Напомним, что 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа. Барак Обама окончательно передаст власть своему преемнику. А свою прощальную речь он провозгласит 10 января.
ZN.UA