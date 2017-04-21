Миротворцы ООН перешли в режим жесткой экономии

Экономить будут на полетах авиации миротворческих миссий.
Сделано это с целью сокращения расходов на содержание парка самолетов и вертолетов ООН, которые сейчас составляют почти 750 млн долларов в год, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет "ТАСС".
ООН располагает парком из 58 самолетов и 157 вертолетов, которые задействованы в 12 миротворческих операциях и шести специальных политических миссиях.
Для сокращения затрат Гутерриш распорядился сократить пассажирские перевозки до минимума, а также "переработать расписание полетов, чтобы сократить число используемых воздушных судов". "Специальные полеты должны осуществляться в исключительном порядке", - сказано в указе главы ООН.
Украинские вертолетчики также участвуют в миротворческих миссиях ООН, в частности в африканских странах – Либерии и Конго.ТАСС