Мир в 2016 году: приход популистов и выборы Трампа, Brexit и уничтожение Алеппо

Год оказался беспокойным и "подарил" несколько новых неприятных терминов, которые напоминают об оставленных на следующий год проблемах.

2016-й год отметился подъемом популистов. The Economist

2016-й год оказался турбулентным для мира, в котором голоса популистских и радикальных сил начали звучать все громче, а правительства сильных государств так и не решились вмешаться, чтобы остановить преступную жестокость и насилие.

Именно в этом году появился термин "эра пост-правды", который означает, что начались времена, когда проверенные факты больше не играют такую ​​важную роль в политике, как игра на эмоциях разочарованных в истеблишменте избирателей. Британцы выбрали выход из ЕС, американцы - Дональда Трампа президентом. А Европа с тревогой ждет новых выборов во Франции, Германии и Нидерландах, оглядываясь на подъем популистов.

Редакция ZN.UA подвела итоги, выделив важнейшие события уходящего года.

Дональд Трамп - президент США

Когда миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты США, никто не воспринял это серьезно. Однако он очень быстро стал главным претендентом на роль кандидата от Республиканской партии. В течение кампании Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, выгнать миллионы нелегальных мигрантов из США, оскорблял целые группы избирателей, постоянно хвалил Владимира Путина и обещал подумать над признанием российской оккупации Крыма. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла все телевизионные дебаты с Трампом и набрала на 3 миллиона голосов больше, чем он. Но Трамп все равно стал победителем выборов в США.

Для тех, кто верит в него, победа миллиардера представляет собой возможность перезапуска высокомерного правящего класса. Для тех, кто не в восторге от него, президентство Трампа означает пренебрежение гражданскими нормами и отравление политики расизмом, сексизмом и нативизмом", - писал журнал TIME, который назвал Трампа "Человеком года".

Издание The Economist отметило, что с победой Трампа США лишь присоединились к мировой тенденции подъема популистов и националистических радикалов.

Big Data

Сегодня многие слышали сам термин - Big Data, однако мало кто знает наверняка, что он означает. Фактически речь идет об анализе большого массива данных для решения той или иной задачи. В 2016 году впервые Big Data были применены в избирательной кампании.

Швейцарское издание Das Magazin провело расследование, в ходе которого установило, что за интернет-кампаниями как перед референдумом в Британии, так и перед выборами президента США стоит одна и та же фирма, которая занимается анализом Big Data - Cambridge Analytica. Компания использует метод, разработанный психологом Михалом Козинским, который позволяет даже на основе 68 "лайков" в социальной сети определить цвет кожи человека с вероятностью 95%, его сексуальную ориентации с вероятностью 88%, а главное - какую из политических партий она поддерживает. Это позволило команде Трампа более тщательно и адресно агитировать американцев перед выборами.

Несмотря на все экспертные оценки и выводы социологов, Трамп победил. Не исключено, что это произошло благодаря современным технологиям, примененным там, где их раньше не использовали. Если это так, тогда выборы во всем мире после 2016-го больше не будут такими, какими мы их знали.

Трагедия в Алеппо

Zouhir_AlShimale / Twitter

Войска режима окружили Алеппо и морили его жителей голодом. Российские бомбы постоянно падали на позиции врагов Асада, а также на мирные цели, такие как школы, больницы и полевые госпитали. До конца года в Алеппо не осталось ни одного способного функционировать медицинского учреждения. Между тем, Россия, пользуясь правом вето, блокировала все резолюции Совета безопасности ООН по Сирии и Алеппо. Представители США, Франции и Великобритании обвинили Москву и Дамаск в совершении военных преступлений. Но Запад все равно не смог даже ввести новые санкции, чтобы наказать Кремль за это. В декабре стало понятно, что падение Алеппо неизбежно. Войска Асада при поддержке иранских боевых групп, "Хезболлы" и российской авиации захватили весь город. Кровавые события в Алеппо стали одним из самых трагических эпизодов гражданской войны в Сирии.

Воздушная военная авантюра России в Сирии началась еще в сентябре 2015 под предлогом борьбы с терроризмом. Однако уже в начале 2016-го стало понятно, что целями для российских самолетов стали не так боевики "Исламского государства", как силы сирийской оппозиции, воюющие против режима президента Башара Асада. Одной из самых горячих точек стало Алеппо - второй по величине город Сирии, находился под контролем оппозиционеров.

Великобритания на выход

Из-за давления со стороны популистов из партии UKIP премьер-министр Дэвид Кэмерон на парламентских выборах в 2013 году пообещал провести референдум о членстве Великобритании в ЕС. В конце концов, такой референдум состоялся 23 июня 2016. Перед голосованием экономисты предупреждали о тяжелых последствиях для финансового и банковского секторов, а политики высказывали страхи, что мирный процесс в Северной Ирландии может быть сорван, поскольку он опирается на членство Соединенного Королевства и Ирландии в ЕС. Но результаты показали, что, несмотря на все аргументы, популистам, все же, удалось склонить британцев на свою сторону. Дэвид Кэмерон ушел в отставку, уступив кресло премьера Терезе Мэй. Она пообещала, что начнет процесс Brexit ближе к весне 2017 года. Между тем, фунт стерлингов упал до невиданного десятилетиями курса, а вопрос доступа британских компаний к единому рынку Евросоюза остается неопределенным. Шотландия вновь заговорила о независимости из-за желания сохранить членство в союзе.

Переворот в Турции

Anadolu Agency

Вечером 15 июля на улицах Анкары и Стамбула появилась бронетехника и военные, которые перекрыли улицы. Над ключевыми городами Турции кружили военные самолеты и вертолеты, а премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что в стране началась "попытка военного переворота". СМИ сообщали о выстрелах и взрывах в Стамбуле и Анкаре. Через час после заявления премьера группа военных объявила, что взяла власть в свои руки, обвинив президента Раджепа Тайипа Эрдогана в "измене" и "установлении автократии".

Вскоре в эфире турецкого телевидения сам президент Эрдоган призвал своих сторонников выйти на улицы. Демонстранты начали сопротивляться военным, которые открыли по ним огонь. Под давлением масс военные начали сдаваться полиции. Переворот провалился. Позже президент Эрдоган объявил, что провальную попытку свергнуть власть устроил клерик Фетуллах Гюлен, который живет в США. Это создало напряжение в турецко-американских отношениях. Кроме того, Эрдоган начал массовые чистки среди военных. Тысячи из них попали под арест или были уволены.

Умер президент Узбекистана

Впервые о смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова СМИ сообщили 29 августа. Но официальный Ташкент отрицал это, подтверждая лишь госпитализацию. На праздновании Дня независимости Узбекистана даже торжественно зачитали речь, написанную якобы Каримовым. Но уже 2 сентября узбекское правительство подтвердило смерть президента. Как оказалось, он несколько дней провел в коматозном состоянии третьей степени после инсульта. 3 сентября в Самарканде состоялись похороны Ислама Каримова.

Смерть первого президента дала надежду на изменения, которые Узбекистан не видел со дня распада СССР. Издание The Guardian писало, что очевидных преемников Каримова среди членов его семьи фактически не было. Поэтому к власти мог прийти кто-то новый с амбициями реформатора. Однако, этого не произошло. На выборах 4 декабря победил представитель уже существующего истеблишмента - премьер-министр Шавкат Мирзийоев. Его инаугурация прошла через неделю.

Фидель Кастро умер

Лидер кубинской революции, который правил "Островом Свободы" пять десятилетий, умер 25 ноября 2016 года. Хотя слухи о его возможной смерти распространялись за долго до этого, ведь фактически с 2006 года, когда он из-за болезни передал власть в руки брата - Рауля Кастро - Команданте не появлялся на публике. Лишь изредка таблоиды публиковали нечеткие снимки, на которых якобы был живой Фидель Кастро.

Смерть романтизированного лидера коммунистической Кубы стала символом завершения эпохи. Правда, вряд ли она радикально изменит жизнь на острове, учитывая то, что у власти остается Рауль Кастро. Поэтому построенная много лет назад система продолжит свое существование. Впрочем, некоторые изменения все же ждут Кубу, если учесть восстановление отношений с США.

Падение бирж

Для мировой экономики 2016 начался с неприятных новостей. 4 января индексы фондовых бирж Китая начали стремительно падать. На Шанхайской и Шэньчжэньской биржах менее чем через час после открытия торги были автоматически приостановлены. Последствия очень быстро распространились по всему миру. Терять показатели начали биржи в Японии, Австралии, Европе и даже в США. Цены на сырье, особенно на нефть, тоже ощутимо уменьшились. Стоимость барреля приблизилась к 30 долларам. Эксперты связывали падение с недостаточно высоким увеличением индустриальных показателей Китая. Экономический рост страны сократился до 6.5%, хотя до того он составлял твердые 7%. Известный финансист Джордж Сорос заговорил о повторении кризиса 2008 года. А издание The Economist писало, что сильным экономикам мира придется постараться, чтобы сохранить рост глобальной экономики, которую на протяжении последних лет двигали развивающиеся страны.

ОПЕК поднял цены на нефть

После большого обвала цен на нефть страны ОПЕК признали, что время подумать над тем, чтобы сократить добычу и устранить перенасыщение мирового рынка. Но переговоры об этом продолжались почти весь 2016, поскольку стороны не могли договориться о каких конкретных действиях из-за разногласий во взглядах на то, кто и на сколько должен уменьшить производство. В частности, Иран требовал, чтобы Саудовская Аравия сама только сократила дня добычу на один миллион баррелей. В то время, как Эр-Рияд хотел, чтобы Тегеран, который не так давно избавился от западных санкций и получил возможность продавать свою нефть, тоже принял участие в сокращении на уровне со всеми. К тому же, важным было, чтобы страны, которые не входят в ОПЕК, не захватили долю на рынке тех, кто согласился уменьшить производство "черного золота".

Однако 30 ноября в Вене странам картеля удалось договориться о сокращении ежедневной добычи на 1,2 миллиона баррелей. При этом Саудовская Аравия согласилась взять на себя наибольший удар, сократив собственное производство на 0,5 миллиона. На фоне этих новостей цены на нефть начали расти и впервые за последние два года поднялась выше 50 долларов за баррель.

Распространение вируса Зика

В январе Бразилия объявила о крупнейшей в истории страны эпидемии вируса Зика. Бразильские врачи зафиксировали более 4000 случаев поражения младенцев и пять случаев гибели. Вскоре вирус распространился по всей Южной Америке. Впоследствии случаи заражения были зафиксированы и в странах Центральной Америки, Карибского бассейна, Северной Америки и Европы. 28 января Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание из-за угрозы начала пандемии. Эксперты признали, что слишком медленно отреагировали на распространение. За год вирус появился в 72 странах мира. В сентябре ВОЗ объявила, что он больше не представляет угрозы для мира, хотя "связанные с ним последствия остаются значительным и долгосрочным вызовом в сфере здоровья, требующие интенсивных действий".

Нидерландский референдум и ассоциация Украины с ЕС

С подачи политиков-популистов и движения Geenpeil, которые собрали необходимые подписи, нидерландцы 6 апреля пошли на консультативный референдум, на котором им предложили проголосовать "за" или "против" ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Явка была низкой. Но большинство тех, кто все же пришел, проголосовали "против". Избирателей убедили, что ассоциация означает первый шаг к вступлению Украины в ЕС, а также обязывает европейские страны предоставить ей финансовую и военную помощь, хотя ничего такого сделка не предусматривала. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил странам союза выпустить обязуюшее дополнение, которое бы удовлетворяло все страхи нидерландцев. Иначе он обещал потопить соглашение. После провала переговоров о создании зоны свободной торговли между США и ЕС, а также препятствий, которые соглашению о ЗСТ между ЕС и Канадой создали региональные парламенты в Бельгии, это казалось вполне реальным. Провал еще одной сделки означал бы удар по ЕС и его способности говорить от имени всех 28 стран. В конце концов, после длительных переговоров, был достигнут компромисс. Дополнительный документ с разъяснениями был принят, хоть и с менее категоричными формулировками. Он не удовлетворил популистов, но Рютте смог заявить, что он учел волю избирателей.

Теракт в Ницце

Еще после прошлогодних терактов во Франции в 2016-м сохранялась напряженная атмосфера. Правительство не решалось отменить чрезвычайные меры безопасности. Однако это не помогло предотвратить трагедию, которая произошла в Ницце на День взятия Бастилии. Грузовик появился на набережной, когда толпа наслаждалась праздничным салютом. За рулем был 30-летний гражданин Франции и Туниса, который начал давить людей. Впоследствии выяснилось, что у него были психические проблемы. Машина проехала несколько сотен метров, убив 86 человек. В результате преступника застрелили полицейские. Этот теракт стал одним из самых резонансных в Европе в 2016 году.

Землетрясение в Италии

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло 24 августа в Центральной Италии недалеко от города Перуджа. Подземные толчки ощущались даже в Риме. Через час после первого землетрясения произошло второе мощностью 5,5 баллов. Толчки привели к массовым разрушениям зданий и исторических сооружений в нескольких городах. Больше всего пострадали Аккумолы, Аматриче, Поста и Аркуата-дель-Тронто. Сотни людей оказались под завалами. В результате 281 человек погиб, а еще 388 - оказались в больнице с различными травмами. Через три дня в Италии объявили общенациональный траур. Впоследствии правительство оценило ущерб в более чем один миллиард долларов.

Нападения на женщин в Германии

2016 начался со скандала в Германии, где в городе Кельн просто в новогоднюю ночь произошла серия нападений на женщин. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. В немецких городах начали появляться "добровольческие отряды", которые патрулировали улицы, а возмущенные немцы устраивали акции протеста. Между тем, количество жалоб от пострадавших росло. Выяснилось, что подобные нападения произошли в 12 регионах Германии. 18 января немецкие следователи сообщили о 883 жалобах, из них 497 - касались сексуального насилия. По подозрению в участии в нападениях в Германии арестовали 31 человека. Прокурор Кельна Ульрих Бремен заявил, что большинство подозреваемых - это "люди, которые ищут убежища в Германии". Инцидент усилил напряжение в стране, вызванное наплывом беженцев из Ближнего Востока и мигрантов из Африки. Этим воспользовались националистические партии.

"Вероятно виновный" Путин

В начале года в Великобритании продолжалось открытое судебное разбирательство дела по обстоятельствам убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. На основе всех приведенных доказательств 21 января Высокий суд Лондона постановил о "возможной причастности" президента России Владимира Путина к отравлению погибшего радиоактивным полонием.

"С учетом всех доказательств и анализа, я считаю, что операция ФСБ, была направлена ​​на то, чтобы убить Литвиненко, и, вероятно, одобрена Патрушевым, а также президентом Путиным", - говорится в докладе судьи Роберта Оуэна.

Это вызвало дипломатический резонанс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал открытое рассмотрение дела об убийстве Литвиненко "спектаклем". При этом он заявил, что Высокий суд Лондона "не привел никаких доказательств", которые подкрепляли его выводы. В свою очередь, премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал решительно ответить России за причастность власти к убийству диссидента на британской территории.

Протесты в Южной Корее

В ноябре в Южной Корее вспыхнули массовые протесты против президента Пак Кын Хе, которая оказалась в центре скандала. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила ее тексты речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом.

Но главное то, что южнокорейские демонстранты смогли добиться своего и заставить правящий класс всерьез подумать над вопросом отставки президента Пак Кын Хе. Сама глава государства неоднократно просила прощения у своего народа и заявила о готовности уйти в отставку после создания "соответствующих политических условий". Но парламент уже проголосовал за ее импичмент. Правда адвокаты Пак Кын Хе называют решение незаконным и оспаривают его в Конституционном суде.

Провал конституционной реформы в Италии

Конституционная реформа в Италии ставила за цель сократить полномочия и состав Сената. Голоса сенаторов учитывались бы только в ключевых вопросах. Маттео Ренци, став премьер-министром Италии, настаивал, что страну можно модернизировать, только если хорошо встряхнуть политическую систему и изменить ее структуру.

Противники реформы настаивали, что предлагаемые Ренци изменения недемократичны и сократят связь власти с избирателями. Ренци был уверен, что сможет легко справиться с сопротивлением. Поэтому он пообещал, что в случае поражения уйдет в отставку. В конце 4 декабря 2016-го итальянцы пошли на референдум и проголосовали против конституционной реформы. А премьеру не оставалось ничего другого, кроме как выполнить обещание и уйти.

Все это произошло в очень неудачное время, когда банковская система Италии переживала серьезные трудности из-за накопления большого количества ненадежных кредитов. Отставка Ренци означала начало политического кризиса в Италии - третьей крупнейшей экономики еврозоны. Поэтому общей европейской валюте тоже пророчили серьезные проблемы из-за провала итальянского премьера. Если бы евро обвалился, это бы увеличило долговую нагрузку на шаткие банки Италии, что могло бы вызвать цепную реакцию во всей банковской системе Европы. Пока этого не произошло благодаря решению президента Италии Серджио Маттарелли не проводить досрочные выборы, а назначить нового премьера. Евро пережил колебания, с которыми ЕЦБ смог справиться. Однако ситуция остается шаткой.

Россия и Турция снова друзья

Период фактического разрыва отношений между Москвой и Анкарой, который начался после уничтожения турецкими вийськовмы российского Су-24, закончился в 2016 году. Потепление в отношениях началось после переворота в Турции. Президент Владимир Путин фактически сделал первый шаг, позвонив Раджепу Тайипу Эрдогану, чтобы выразить свою поддержку.

9 августа в Санкт-Петербурге Путин и Эрдоган встретились после турецкого письма "с извинениями", которые Анкара и Москва трактовали по-своему. Также Эрдоган перевалил на мятежников вину за сбитый российский Су-24. Восстановление русско-турецкой дружбы позволило разморозить работу над ГТС "Турецкий поток", через который Москва сможет транспортировать газ в Европу в обход Украины. Кроме того, Россия построит в Турции атомную электростанцию ​​"Аккую" и увеличит поставки своих энергоносителей. Также турецкие фирмы избавятся от проблем, выполняя в России строительные работы перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдет 2018 году. К концу года Анкара и Москва даже взялись вместе решать, как закончить войну в Сирии без участия в процессе США и ЕС. Поэтому Москва от восстановления отношений получила большое преимущество. Турция же получила российский аргумент в личном споре с Западом.

Допинговый скандал на Олимпиаде

В 2016 году прошли летние Олимпийские игры в Рио-де-Жайнейро, которые не обошлись без скандала. Российская сборная чуть не потеряла возможность выступить из-за употребления спортсменами допинга.

Все началось с того, что еще в 2015 году в немецком и американской прессе появились статьи о том, что российские спортсмены употребляли допинг на Олимпиаде в 2012 году. WADA взялась расследовать эту информацию.

В 2016 году до начала соревнований в Бразилии удалось выяснить, что мошенничество с допингом и тестами для его обнаружения происходило и во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. При этом ФСБ и другие российские властные структуры принимали в этом участие. WADA, а затем и 19 стран, потребовали отобрать у России право участвовать и летней Олимпиаде в Рио-де-Жайнейро. Москва длительное время отрицала все обвинения, называя их "политически мотивированными". Впрочем, в конце августа Международный олимпийский комитет все же разрешил российским спорстсменам принять участие в соревнованиях. Но скандал дал толчок обострению борьбы с мошенничеством в спорте. Многие олимпийские чемпионы, среди которых и украинские, уже потеряли свои медали.