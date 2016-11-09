Мир шокирован победой Трампа на выборах – Reuters

Политики в Европе "шокированы" результатами американских выборов, а популисты хвалят республиканца.

Европейские популисты хвалят Трампа, а чиновники шокированы. Yahoo!News

Правительства от Азии до Европы отреагировали на результат президентских выборов в США с ошеломлением и определенным нежеланием верить в. В это же время, популисты во всем мире хвалят его за победу над политическим истэблишментом.

Об этом сегодня пишет Reuters. Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен назвала результат американских выборов "большим шоком". Она задала вопрос, означает ли победа Трампа конец "Pax Americana" - мировому порядку, который царил после Второй мировой войны и базировался на том, что Вашингтон обеспечивал мир.

В это же время, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро пообещал сотрудничать с Трампом, но сказал, что его персона "под вопросом". По словам французского дипломата, трудно предположить, что президентство миллиардера будет означать для мировой политики, которая предстала перед большими вызовами: от климатических изменений и западного соглашения с Ираном относительно ядерной программы до войны в Сирии.

"Похоже, это будет год двойной катастрофы для Запада. Застегните пояса безопасности", - прокомментировал бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в Twitter, напоминая о решение Великобритании выйти из ЕС.

Тем временем, правые популисты от Австралии до Франции приветствуют победу Трампа над политическим истэблишментом в США.

"Их мир распадается. Наш начал строиться", - сказал соратник Марин Ле Пен из партии "Национальный фронт" Флориан Филлиппо.

Жан-Маре Ле Пен прокомментировал результат американских выборов так: "Сегодня США, завтра Франция!".

Заместитель председателя радикальной партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Сторх тоже не удержалась от комментариев: "Победа Дональда Трампа – это знак, что жители Запада хотят четких изменений в политике".

На протяжении кампании Трамп сделал ряд скандальных заявлений в отношении союзников в Европе и относительно Украины. Он говорил, что ему безразлично, вступит ли наша страна в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Республиканец подчеркнул, что именно Германия должна заниматься решением российско-украинского конфликта.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.