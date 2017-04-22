Мир отмечает Международный день Матери-Земли

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В резолюции о провозглашении памятной даты подчеркивается, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом.

22 апреля в мире отмечают День Матери-Земли NASA

22 апреля во всем мире отмечается Международный день Матери-Земли.

Празднование памятной даты было провозглашено специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 года и проводится как международное мероприятие с целью объединения людей планеты в деле защиты окружающей среды.

Впервые День Матери-Земли отмечался в Соединенных Штатах Америки в 1970 году при поддержке организации Earth Day Network. Цель организации - популяризация и диверсификация во всем мире экологического движения, который должен стать наиболее действенным инструментом в создании здорового и устойчивого среды, решение проблем изменения климата и сохранения планеты для будущих поколений. К 50-й годовщине празднования Дня (а это произойдет в 2020 году), а также в рамках темы этого года, Earth Day Network планирует высадить 7,8 млрд деревьев в течение пяти лет.

День Земли отмечается два раза в год: в марте (вблизи весеннего равноденствия) и 22 апреля. Акции, которые проводятся во время Дня Земли, направлены на то, чтобы побудить людей быть внимательнее к окружающей среде на планете.