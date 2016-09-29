Мир не должен закрыть глаза на причастность России к уничтожению MH17 – Rzeczpospolita

Обозреватель пишет, что выводы международных следователей никого не удивили, даже Кремль, который изо всех сил пытается изображать это удивление.

России не должно сойти с рук ее участие в уничтожении MH17. independent.co.uk

Малайский "Боинг 777" в небе над Восточной Украиной уничтожила ракета, которую привезли из России и которую запустили с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. К такомуиз стран, которые потеряли своих граждан в той катастрофе, а также из Украины.

"Хорошо помню, как 17 июля 2014 года боевики радовались на каком-то из сайтов, что сбили самолет. Тогда ни они, ни я еще не знали, что это был "Боинг" с 298 пассажирами и членами экипажа на борту. Они праздновали уничтожение украинского самолета", - вспоминает на страницах Rzeczpospolita обозреватель издания Ежи Хащинский.

Он добавляет, что когда оказалось, что это был пассажирский лайнер, пророссийские боевики начали торопливо заметать следы и вместе со своими опекунами в Москве придумывать альтернативные версии причин своего преступления.

Сейчас никто не удивлен. Но также никто из сильных этого мира не ругает Россию. По крайней мере сейчас не слышно ничего о том, чтобы все же кто-то предстал перед международным трибуналом за это преступление. Зато несколько дней назад в Гааге осудили лидера группы джихадистов, который в 2012 году уничтожил святыню в Тимбукту.

"Хотелось бы, чтобы не оказалось, что для международного сообщества важнее установление справедливости в деле нанесения ущерба в Мали чем убийство трех сотен мирных людей, которые случайно оказались над территорией, где Россия как раз ведет войну", - пишет обозреватель.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.