Минобороны России за четыре года оплатило похороны тысячи военных – СМИ

Часть потерь пришлась на "украинскую кампанию".

Часть российских военных потерь пришлась на "украинскую кампанию"

Минобороны России оплатило похороны примерно тысячи военнослужащих действующей российской армии в 2013–2016 годах. На их похороны, а также на погребение ветеранов и военных пенсионеров ушло 52,3 млн руб.

Эксперты полагают, что часть потерь пришлась на "украинскую кампанию", пишет российское издание "РБК".

По подсчетам издания, хотя основная часть выделенных средств направлялась на похороны ветеранов, ежегодно с 2013 по 2015 год Минобороны оплачивало погребение около 250 военнослужащих и участников военных сборов. В 2016 году в бюджете заложены средства на похороны 277 действующих военных.

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за период конфликта в Донбассе зафиксировала более двух десятков грузовых автомобилей с маркировкой "груз 200", которые вывозили из Украины в РФ убитых россиян.