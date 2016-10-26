Министры обороны стран НАТО обсудят переброску российских "Искандеров" в Калининград

Союзники по альянсу продолжат усиливать свои восточные рубежи.

Министры обороны стран НАТО будут обсуждать агрессивные шаги РФ europeanwesternbalkans.com

Главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса будут обсуждать растущую военную активность РФ у восточных границ НАТО на саммите в Брюсселе, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 октября.

"Мы обсудим недавнюю военную активность России вдоль наших границ. Россия вблизи наших границ продолжает активно наращивать военное присутствие, включая проведение большого количества учений без предупреждения. В этом месяце Россия перебросила новые ракетные комплексы "Искандер" в Калининград", - цитирует "Укринформ" заявление главы альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО продолжит увеличивать свое военное присутствие на восточных границах и в черноморском регионе.

Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что размещение вблизи границ НАТО российских ракет, способных нести ядерное оружие, беспокоит союзников по Альянсу, однако они продолжат вести свою политику сочетания политического диалога и обеспечения сильной обороны.

Напомним, 6 октября ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений. Спустя два дня Россия отправила в Калининград ракеты с ядерными боеголовками.

Источник Reuters полагает, что размещение ракет может носить и "безвредный характер" (в рамках учений, как это было в 2014 году), а может быть и политическим жестом, чтобы продемонстрировать НАТО свою силу.