Министры финансов Еврозоны возобновят переговоры с Грецией по снижению долговой нагрузки

Министры финансов еврозоны получили заверения от Афин в приверженности согласованной ранее экономической программе.

У Греции появился шанс немного снизить госдолг European Parliament / Flickr

Министры финансов стран Еврозоны выразили готовность возобновить переговоры о первых шагах по снижению долговой нагрузки Греции. Такие переговоры могут продолжиться в январе, поскольку Еврогруппа министров финансов уже получила заверения от Афин в приверженности согласованной ранее экономической программе.

"Рад сообщить, что мы сняли преграды в отношении процедуры принятия решений по краткосрочным мерам в отношении долга", - говорится в заявлении Йеруна Дейсселблума, главы Еврогруппы, объединяющей министров финансов еврозоны.

Напряженность в этом вопросе из-за решения греческого правительства осуществить единовременную выплату пенсионерам в размере от 300 до 800 евро, об этом шаге кредиторы проинформированы не были. Кроме того, премьер-министр Греции Алексис Ципрас также предложил снизить НДС для жителей ряда островов Эгейского моря, пострадавших от притока мигрантов.

В связи с этим Еврогруппа приостановила переговоры, хотя ранее заявляла о готовности к мерам по сокращению госдолга Греции, которые были согласованы в начале декабря.

По оценкам ЕС, в случае реализации данных мер и дальнейших реформ общий долг Греции к 2060 году может сократиться на 20% к ВВП. В настоящий момент долги Греции составляют 315 миллиардов евро, или 180% к ВВП.

В середине 2015 года страны ЕС выделили Греции третью программу помощи в размере 86 миллиардов евро. В мае 2016 года министры финансов согласились на короткое время освободить Афины от уплаты процентов.

Ранее в октябре ESM одобрил перечисление Греции очередного транша кредита в размере 2,8 миллиарда евро. Совет директоров фонда принял это решение на основании того, что Афины демонстрируют прогресс в проведении необходимых реформ.