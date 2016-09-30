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Министру финансов Молдовы вылили на голову ведро молока

30 сентября в 22:51

Активист выразил протест против политики правительства.

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Октавиан Армашу принял молочный "душ"
Скриншот Youtube
В Кишиневе активист Андрей Доникэ облил молоком министра финансов Молдовы Октавиана Армашу. Инцидент произошел сегодня у здания правительства страны.

Доникэ подошел сзади и вылил на министра ведро молока. А когда чиновник повернулся к нему, то выплеснул ему прямо в лицо остатки молока.

Таким образом активист выразил протест против того, что правительство страны согласилось принять пакет законов ради сотрудничества с МВФ. Доникэ заявил, что власти навесили на него и его детей долг в миллиард евро и призвал министра подать в отставку.

В свою очередь Армашу ответил, что активисту должно быть стыдно за его поступок.

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Позже стало известно, что полиция завела уголовное дело на активиста по статье "хулиганство". Доникэ грозит штраф в размере от 4 тысяч до 14 тысяч леев (от 200 до 700 долларов), а также общественные работы до 240 часов или до трех лет тюремного заключения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Доникэ Армашу Молдова министр молоко хулиганство штраф
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