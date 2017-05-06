Министр обороны США подтвердил поддержку целостности и независимости Украины

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Об этом он сказал в телефонном разговоре с польским коллегой.

Меттис поддержал независимость и целостность Украины. Wikimedia commons

Министр обороныДжеймс Меттис обсудил с польским главой минобороны Антони Мацеревичем ситуацию с безопасностью на восточном фланге НАТО, в который входят Польша, страны Балтии и Румыния.

"Министр обороны США подтвердил свою поддержку независимости и целостности Украины", - сообщают в польском Минобороны.

Меттис также отметил хороший уровень сотрудничества США с Польшей и выразил поддержку для расходов Варшавы на оборону на уровне 2% от ВВП страны. В этом контексте во время разговора обсуждался вопрос покупки Польшей американских ракет системы "Patriot".

Напомним, что недавно президент Дональд Трамп подписал проект бюджета США с 560 миллионами долларов для Украины. В целом расходы на оборону и безопасность составят 648,8 миллиардов, на энергетику выделено 38,8 миллиардов долларов.