Министр обороны США подтвердил поддержку целостности и независимости Украины

Об этом он сказал в телефонном разговоре с польским коллегой.
"Министр обороны США подтвердил свою поддержку независимости и целостности Украины", - сообщают в польском Минобороны.
Меттис также отметил хороший уровень сотрудничества США с Польшей и выразил поддержку для расходов Варшавы на оборону на уровне 2% от ВВП страны. В этом контексте во время разговора обсуждался вопрос покупки Польшей американских ракет системы "Patriot".
Напомним, что недавно президент Дональд Трамп подписал проект бюджета США с 560 миллионами долларов для Украины. В целом расходы на оборону и безопасность составят 648,8 миллиардов, на энергетику выделено 38,8 миллиардов долларов.ZN.UA