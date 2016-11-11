Министр обороны Германии советует Трампу не забывать об Украине

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

При этом она добавила, что в диалоге с Москвой, о котором республиканец говорил на протяжении кампании, нет ничего плохого.

Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы Трамп помнил про Крым и Донбасс, когда сядет за стол с Путиным. bundeskanzlerin.de

Германия поддерживает желаниево главе США инициировать новый диалог с Россией. Но новоизбранный президент не должен игнорировать поступки Москвы в Крыму и Алеппо, когда сядет с ним за стол.

Об этом, как сообщает Reuters, сказала сегодня министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Это хорошо, что новый американский президент сразу же ищет диалога с российским президентом. Это хорошо и мы поддерживаем такие действия. Но не допустимым было бы забыть аннексию Крыма, забыть гибридную войну в Украине, которая продолжается до сих пор, забыть бомбардировки Алеппо", - сказала она.

При этом Фон дер Ляйен добавила, НАТО будет "мертв", если хоть один член альянса откажется прийти на помощь другому в случае атаки. Таким образом, немецкий министр намекнула на слова Трампа о том, что США могут отказаться защищать тех союзников, которые не выполняют свою обязательства перед Вашингтоном и не тратят на оборону 2% ВВП.

Тем временем, издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого. Триумф Трампа на президентских выборах США является шоком для большей части бывшей коммунистической Восточной Европы. От Таллинна до Тбилиси – все лидеры этих стран опасаются, что под руководством Трампа США больше не будет играть роль кормильца и защитника от давления со стороны Москвы, как это было ранее, в течение четверти века.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.