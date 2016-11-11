Министр обороны Германии советует Трампу не забывать об Украине

При этом она добавила, что в диалоге с Москвой, о котором республиканец говорил на протяжении кампании, нет ничего плохого.
Об этом, как сообщает Reuters, сказала сегодня министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
"Это хорошо, что новый американский президент сразу же ищет диалога с российским президентом. Это хорошо и мы поддерживаем такие действия. Но не допустимым было бы забыть аннексию Крыма, забыть гибридную войну в Украине, которая продолжается до сих пор, забыть бомбардировки Алеппо", - сказала она.
При этом Фон дер Ляйен добавила, НАТО будет "мертв", если хоть один член альянса откажется прийти на помощь другому в случае атаки. Таким образом, немецкий министр намекнула на слова Трампа о том, что США могут отказаться защищать тех союзников, которые не выполняют свою обязательства перед Вашингтоном и не тратят на оборону 2% ВВП.
Тем временем, издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого. Триумф Трампа на президентских выборах США является шоком для большей части бывшей коммунистической Восточной Европы. От Таллинна до Тбилиси – все лидеры этих стран опасаются, что под руководством Трампа США больше не будет играть роль кормильца и защитника от давления со стороны Москвы, как это было ранее, в течение четверти века.
Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.ZN.UA