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Министр обороны Германии "шокирована" результатами выборов в США - Reuters

9 ноября в 09:20

Немецкий министр назвала победу республиканца "голосованием американцев против истеблишмента".

Урсула фон дер Ляйен
Победа Трампа стала шоком для главы Минобороны Германии
unternehmen-heute.de

Данные о растущих шансах республиканца Дональда Трампа на неожиданную победу на президентских выборах в США стали "огромным шоком", заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен утром в среду, 9 ноября, в эфире немецкого телевидения, передает Reuters.

"Я думаю, что Трамп знает, что это было не голосование за него, а скорее (голосование) против Вашингтона, против истеблишмента", - сказала она телекомпании ARD.

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По данным западных СМИ, Трамп набирает 266 из 270 необходимых голосов по результатам подсчета.

Следите за ходом выборов президента США в онлайн-трансляции на ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги США Трамп Германия
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