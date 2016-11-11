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Министр обороны Германии призвала Трампа выбрать между дружбой с Путиным и преданностью демократии

11 ноября в 12:07

Глава оборонного ведомства призвала новоизбранного президента США не относится к НАТО, как к бизнесу. 

минобороны германии Урсула фон дер Ляйен
Глава Минобороны Германии призвала Трампа не искать мужской дружбы с Путиным
Новоизбранный президент США Дональд Трамп должен подтвердить свою приверженность демократии и занять жесткую позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Трамп должен четко заявить, на какой он стороне: на стороне закона, миропорядка и демократии, или же ему все равно и он налаживает своего рода мужскую дружбу", - цитирует российская редакция Deutsche Welle ее заявление в эфире немецкого телеканала ZDF.

По ее словам, при контактах с Путиным нельзя забывать про аннексию Крыма и бомбардировки Алеппо.

Помимо этого, глава немецкого военного ведомства призвала Трампа не относиться к НАТО, как к бизнесу.

"Это не предприятие. Это не тот случай, когда можно сказать: прошлое меня не волнует. Ценности, которые мы представляем, мне также не важны, я посмотрю, сколько денег я могу заработать и может ли получиться выгодная сделка. Так не управляют страной, и это не принцип НАТО", - заключила она.

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Напомним, 9 ноября канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и призвала к продолжению сотрудничества на основе общих демократических ценностей.

Накануне министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штанймайер обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу и его будущей администрации с призывом как можно скорее определиться c приоритетами внешней политики.

В ходе избирательной кампании, Трамп заявлял, что ему безразлично, вступит ли Украина в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Республиканец подчеркивал, что именно Германия должна заниматься решением российско-украинского конфликта.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги НАТО Германия Трамп
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2 комментария
  • Qwerew Qasdfweq Сегодня, 13:06 Там где начинаются большие деньги и интересы крупных корпораций - заканчиваются их демократические ценности.
    Vadim Melnik Сегодня, 15:00
    Об этом ещё дедушка Маркс говорил в своём "Капитале", что за 200% прибыли капитал свою мать готов продать (не ручаюсь за правильность процентов). А мы до сих пор смотрим на Запад через розовые очки и никак не хотим (ИМЕННО НЕ ХОТИМ) расставаться со своими иллюзиями конца 80- х и начала 90-х годов.
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