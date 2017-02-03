Министр обороны Британии обвинил Россию в кибератаках и дезинформации

По мнению министра, РФ пытается дестабилизировать Запад.
"НАТО должна защищать себя в киберпространстве так само эффективно, как на земле, воде и в воздухе. Чтобы противники знали, какую цену им придется заплатить, если они предпримут кибератаки", – отметил министр.
Фэллон перечислил ряд предположительно российских кибератак во Франции, Германии, Болгарии и США, добавив, что Россия явно испытывает НАТО на прочность. По его мнению, целью России является дестабилизация союзников и ослабления НАТО.в Праге открылся центр по борьбе с пропагандой Кремля. В числе задач его 20 сотрудников будут наблюдение за подозрительными публикациями в интернете и разоблачение фейковых новостей. ZN.UA