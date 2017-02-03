Министр обороны Британии обвинил Россию в кибератаках и дезинформации

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По мнению министра, РФ пытается дестабилизировать Запад.

Майкл Фэллон считает, что необходимо усилить киберзащиту НАТО forexaw.com

Министр обороны Великобританиизаявил, что Россия использует кибератаки для подрыва демократии в Европе и Соединенных Штатах. Фэллон считает, что странам НАТО жизненно важно усилить киберзащиту, сообщает BBC

"НАТО должна защищать себя в киберпространстве так само эффективно, как на земле, воде и в воздухе. Чтобы противники знали, какую цену им придется заплатить, если они предпримут кибератаки", – отметил министр.

Фэллон перечислил ряд предположительно российских кибератак во Франции, Германии, Болгарии и США, добавив, что Россия явно испытывает НАТО на прочность. По его мнению, целью России является дестабилизация союзников и ослабления НАТО.

Ранее сообщалось, что. В числе задач его 20 сотрудников будут наблюдение за подозрительными публикациями в интернете и разоблачение фейковых новостей.