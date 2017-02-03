Топ Новости
<
>

Министр обороны Британии обвинил Россию в кибератаках и дезинформации

3 февраля в 09:59

По мнению министра, РФ пытается дестабилизировать Запад.

фэллон
Майкл Фэллон считает, что необходимо усилить киберзащиту НАТО
forexaw.com
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия использует кибератаки для подрыва демократии в Европе и Соединенных Штатах. Фэллон считает, что странам НАТО жизненно важно усилить киберзащиту, сообщает BBC.

"НАТО должна защищать себя в киберпространстве так само эффективно, как на земле, воде и в воздухе. Чтобы противники знали, какую цену им придется заплатить, если они предпримут кибератаки", – отметил министр.

Фэллон перечислил ряд предположительно российских кибератак во Франции, Германии, Болгарии и США, добавив, что Россия явно испытывает НАТО на прочность. По его мнению, целью России является дестабилизация союзников и ослабления НАТО.

Читайте также: В Германии готовятся к возможным кибератакам во время выборов в Бундестаг
Ранее сообщалось, что в Праге открылся центр по борьбе с пропагандой Кремля. В числе задач его 20 сотрудников будут наблюдение за подозрительными публикациями в интернете и разоблачение фейковых новостей.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги кибервойна Россия НАТО пропаганда
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 29.17
Последние новости