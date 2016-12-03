Министр культуры Сербии поддержал идею Медведева переименовать "американо" в "русиано"

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Вукосавлевич на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге был максимально политкорректным.

Идея Медведева нашла одного сторонника в Сербии novosti.rs

Министр культуры и информацииВладан Вукосавлевич одобрил идею российского премьер-министра Дмитрия Медведева переименовать кофе "американо" в "русиано".

"Да, мы поддерживаем, хорошее предложение", - сказал Вукосавлевич агентству RNS в кулуарах международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что в Сербии редко пьют "американо", предпочитая варить "обычный черный кофе".

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе "американо" в "русиано". На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета Медведев сказал делегатам из Беларуси, что они "вели себя исключительно конструктивно". В ответ белорусский премьер-министр Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе. На что Медведев вдруг заявил: "Говорит, дайте мне американо. Это вообще не политкорректно звучит!"