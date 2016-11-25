Министр из правительства Тэтчер предостерегал Британию от выхода из ЕС еще в 80-х – FT

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Тогда европейская организация называлась иначе, но в Лондоне уже думали над проблемой целесообразности выхода из нее.

Джефри Гау еще в 80-х считал, что Британии не выгодно уходить из ЕС. flickr/blinderalan

сегодня Национальный архив опубликовал деловые бумаги и переписку канцлера Казны Джефри Гау, который работал в правительстве премьер-министра Маргарет Тэтчер.

Как пишет Financial Times, значительное количество бумаг британского чиновника за 80-е годы перекликается с нынешними проблемами Лондона, в частности в вопросе отношений с Европой. В одном из правительственных докладов тех времен говорилось, что разрыв отношений с Европейским экономическим сообществом, который был предшественником ЕС, будет иметь "разрушительное воздействие на нашу экономику".

"Нет никаких разумных преимуществ для нас от того, чтобы поставить под угрозу наш доступ к сообществу, на которое приходится 43% нашей торговли", - говорится в документе, в котором также очерчиваются границы, в которых министры могут отвечать на вопросы о европейской политике правительства.

Отчет датирован 1981 годом и входит в коллекцию частных бумаг канцлера Казны Джефри Хау. В опубликованных сегодня документах, которые охватывают работу чиновника с 1979 до 1983 года, обнаруживают борьбу тогдашнего правительства с проблемами, похожими на те, перед которыми предстал Лондон сегодня. В частности, тогдашняя команда искала компромисса между мерами жесткой экономии, стимулированием экономического роста и бюджетных выплат Европейскому экономическому сообществу. Также британские чиновники думали, чего ждать от кандидата в президенты США Рональда Рейгана, который пришел в политику из шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС продлятся более двух лет. В этом уверен глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум. 3 ноября Высокий суд Лондона запретил правительству Великобритании начинать Brexit без одобрения парламента. Таким образом правительство не сможет самостоятельно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. Правительство обжалует данное решение в Верховном суде Великобритании в следующем месяце. На рассмотрение апелляции уже выделено время - с 5 по 8 декабря.