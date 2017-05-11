Министр финансов Германии предлагает создать парламент еврозоны

Шойбле призывает усилить интеграцию еврозоны.
Шойбле призвал к большей интеграции стран еврозоны
stuttgarter-zeitung.de
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил про необходимость углублять интеграцию стран еврозоны
. Одним из вариантов углубления такого сотрудничества Шойбле видит создание парламента еврозоны, пишет Reuters
.
По словам Шойбле, в таком парламенте могут участвовать депутаты Европарламента тех зон, которые входят в еврозону. Такие мысли министр высказал в ответ на идеи новоизбранного французского президента Эммануэля Макрона, который хочет реформировать финансовую систему Евросоюза. Шойбле считает эти мысли правильными, но нереалистичными из-за того, что некоторые страны ЕС на них не пойдут, а для реализации программы Макрона понадобится консенсус всех стран.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон рассказал, что Евросоюз нуждается в изменениях, иначе его ждет Frexit
. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.
По материалам:
ZN.UA