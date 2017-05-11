Министр финансов Германии предлагает создать парламент еврозоны

Шойбле призывает усилить интеграцию еврозоны.

Шойбле призвал к большей интеграции стран еврозоны stuttgarter-zeitung.de

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил про необходимость углублять интеграцию стран. Одним из вариантов углубления такого сотрудничества Шойбле видит создание парламента еврозоны, пишет Reuters

По словам Шойбле, в таком парламенте могут участвовать депутаты Европарламента тех зон, которые входят в еврозону. Такие мысли министр высказал в ответ на идеи новоизбранного французского президента Эммануэля Макрона, который хочет реформировать финансовую систему Евросоюза. Шойбле считает эти мысли правильными, но нереалистичными из-за того, что некоторые страны ЕС на них не пойдут, а для реализации программы Макрона понадобится консенсус всех стран.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон рассказал, что. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.