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Министр финансов Германии предлагает создать парламент еврозоны

11 мая в 15:38

Шойбле призывает усилить интеграцию еврозоны.

Вольфанг Шойбле
Шойбле призвал к большей интеграции стран еврозоны
stuttgarter-zeitung.de
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил про необходимость углублять интеграцию стран еврозоны. Одним из вариантов углубления такого сотрудничества Шойбле видит создание парламента еврозоны, пишет Reuters.

По словам Шойбле, в таком парламенте могут участвовать депутаты Европарламента тех зон, которые входят в еврозону. Такие мысли министр высказал в ответ на идеи новоизбранного французского президента Эммануэля Макрона, который хочет реформировать финансовую систему Евросоюза. Шойбле считает эти мысли правильными, но нереалистичными из-за того, что некоторые страны ЕС на них не пойдут, а для реализации программы Макрона понадобится консенсус всех стран.

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Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон рассказал, что Евросоюз нуждается в изменениях, иначе его ждет Frexit. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Шойбле Еврозона Макрон Евросоюз
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