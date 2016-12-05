Министр экономики Италии отменил визит в Брюссель после конституционного референдума

Поражение правительства на конституционном референдуме заставило министром менять свои планы.

Итальянский министр экономики пропустит встречу с министрами финансов стран ЕС europa.eu

Глава министерства экономикиПьер Карло Падоан не будет присутствовать на встрече европейских министров финансов в понедельник и вторник, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что отмена визита последовала вскоре после того, как его правительство потерпело сокрушительное поражение на референдуме о конституционной реформе.

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

Правительственный проект реформы предусматривал изменение порядка формирования, существенное сокращение численности, финасирования и полномочий Сената. Это, по мнению авторов законопроекта, должно было сделать бы правительство страны более стабильным и облегчило бы принятие законов. Кроме того, речь шла и о сокращении полномочий органов местного саомоуправления, а также - о ликвидации такой административной единицы как провинция.

Против этих предложений призывали голосовать правые партии, а также - некоторые соратники Маттео Ренци по Демократической партии.