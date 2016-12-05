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Министр экономики Италии отменил визит в Брюссель после конституционного референдума

5 декабря в 12:48

Поражение правительства на конституционном референдуме заставило министром менять свои планы.

Италия
Итальянский министр экономики пропустит встречу с министрами финансов стран ЕС
europa.eu
Глава министерства экономики Италии Пьер Карло Падоан не будет присутствовать на встрече европейских министров финансов в понедельник и вторник, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что отмена визита последовала вскоре после того, как его правительство потерпело сокрушительное поражение на референдуме о конституционной реформе.

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Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

Правительственный проект реформы предусматривал изменение порядка формирования, существенное сокращение численности, финасирования и полномочий Сената. Это, по мнению авторов законопроекта, должно было сделать бы правительство страны более стабильным и облегчило бы принятие законов. Кроме того, речь шла и о сокращении полномочий органов местного саомоуправления, а также - о ликвидации такой административной единицы как провинция.

Против этих предложений призывали голосовать правые партии, а также - некоторые соратники Маттео Ренци по Демократической партии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Конституция референдум реформы
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