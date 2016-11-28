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Министерству окружающей среды Германии напомнили о спонсорстве фонда Клинтонов – Die Welt

28 ноября в 15:05

Правительство Германии отвергает обвинения в том, что оно вмешивалось в избирательную кампанию США с помощью миллионных вливаний в фонд Клинтонов.

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В третьем квартале 2016 года, то есть в самый разгар предвыборной гонки, в Фонд Клинтонов поступило около пяти млн долларов
instagram/hillaryclinton
Во время избирательной кампании 2016 года Фонд Клинтонов дал республиканцам, и в частности, их кандидату на то время Дональду Трампу множество предлогов, чтобы поставить под сомнение политическую независимость кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, пишет Даниэль Ветцель в Die Welt.  

Во время выборов в огромном количестве новостей затерялось сообщение о том, что среди спонсоров Фонда Клинтонов было и министерство Германии. 

В опубликованном списке организации значится Министерство окружающей среды Германии, которое якобы перевело многомиллионную сумму. Так, в третьем квартале 2016 года, то есть в самый разгар предвыборной гонки, в Фонд Клинтонов поступило около пяти млн долларов. 

В тоже время федеральное министерство окружающей среды Германии сообщило, что "принципиально не делает пожертвования. Что касается названной суммы, то речь идет "о финансировании в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI)", отметили в министерстве.

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Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Германия фонд США избиратели
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