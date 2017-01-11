Министерство иммиграции Канады возглавил выходец из Сомали

40-летний министр уже принял присягу в резиденции генерал-губернатора Канады.
Вместе с несколькими другими вновь назначенными чиновниками, 10 января Хусен принял присягу в резиденции генерал-губернатора, сообщает "Укринформ".
Хусен сменил на этом посту 65-летнего Джона Маккалума, которому было предложено возглавить дипломатическую миссия Канады в Китае.
Новоназначенный министр родился в Сомали, однако в 16 лет получил статус беженца в Канаде, где организовал собственную юридическую практику и в конце 2015-ого года был избран в федеральный парламент от округа в Торонто.
Напомним, что министром иностранных дел Канады стала Христя Фриланд, у которой украинские этнические корни.Укринформ