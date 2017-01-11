Министерство иммиграции Канады возглавил выходец из Сомали

40-летний министр уже принял присягу в резиденции генерал-губернатора Канады.

Бывший беженец стал министром по беженцам Укринформ

Министром иммиграции, гражданства и беженцев Канады стал 40-летний Ахмед Хусен, сам в прошлом беженец, ставший впоследствии первым канадским депутатом сомалийского происхождения.

Вместе с несколькими другими вновь назначенными чиновниками, 10 января Хусен принял присягу в резиденции генерал-губернатора, сообщает "Укринформ".

Хусен сменил на этом посту 65-летнего Джона Маккалума, которому было предложено возглавить дипломатическую миссия Канады в Китае.

Новоназначенный министр родился в Сомали, однако в 16 лет получил статус беженца в Канаде, где организовал собственную юридическую практику и в конце 2015-ого года был избран в федеральный парламент от округа в Торонто.

Напомним, что министром иностранных дел Канады стала Христя Фриланд, у которой украинские этнические корни.