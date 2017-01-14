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Минимум 30 человек погибли в ходе авиаудара в Мосуле

14 января в 10:55

По крайней мере три ракеты попали в квартал Аль-Джадида.

Мосул 3
Три авиаудара были нанесены по району, где скрывается один из лидеров ИГИЛ в Мосуле Кадер
Iraqi News

Жители иракского города Мосул сообщают об около 30 погибших гражданских в результате воздушного удара по району, который контролируют боевики террористической организации "Исламское государство".

Отмечается, что по крайней мере три ракеты попали в квартал Аль-Джадида в западном Мосуле, где обнаружили убежище одного из главарей ИГИЛ Арби Абдель Кадера, передает Reuters.

В агентстве добавили, что Кадер не находился в здании в момент удара, однако несколько членов его семьи погибли.

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Ранее сообщалось, что иракские силы отбросили назад боевиков террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке города Мосул - в районе, где продвижении сил коалиции было особенно сложным.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак терроризм войска ИГИЛ
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