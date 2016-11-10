Миллиардеры из списка Bloomberg после победы Трампа потеряли более 40 млрд долларов

Больше всех потерял мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу.

Миллиардеры "обеднели" после победы Трампа torange.biz

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в мире, входящих в список Bloomberg за короткое время сократилось на 41 млрд долл.

Как сообщает Bloomberg, произошло это после победы Дональда Трампа на выборах президента США США. В частности, миллиардеры из США (около трети фамилий в списке), потеряли 9,3 млрд долл.

Больше всех потерял самый богатый мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу. Его активы подешевели в стоимости 9,2% или 5,1 млрд долл. Совокупное состояние других богатых жителей Мексики сократилось на 6,5 млрд долл.

Аналитики прогнозировали, что победа Трампа может расшатать рынки. Последним подобным крупным политическим шоком был Brexit.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.