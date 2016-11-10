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Миллиардеры из списка Bloomberg после победы Трампа потеряли более 40 млрд долларов

10 ноября в 03:11

Больше всех потерял мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу.

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Миллиардеры "обеднели" после победы Трампа
torange.biz
Совокупное состояние 500 самых богатых людей в мире, входящих в список Bloomberg за короткое время сократилось на 41 млрд долл. 

Как сообщает Bloomberg, произошло это после победы Дональда Трампа на выборах президента США США. В частности, миллиардеры из США (около трети фамилий в списке), потеряли 9,3 млрд долл.

Больше всех потерял самый богатый мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу. Его активы подешевели в стоимости 9,2% или 5,1 млрд долл. Совокупное состояние других богатых жителей Мексики сократилось на 6,5 млрд долл.

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Аналитики прогнозировали, что победа Трампа может расшатать рынки. Последним подобным крупным политическим шоком был Brexit. 

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

По материалам: ZN.UA
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