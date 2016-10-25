Мигранты устроили погром на греческом острове Лесбос

Беженцы напали на помещение Европейского агентства по вопросам предоставления убежища.

беженцы радикально высказали недовольство миграционной политикой Flickr/European Parliament

Мигранты устроили погром в лагере для беженцев Мориа, расположенном на греческом острове Лесбос. Около 70 человек, в большинстве своем из Пакистана и Бангладеш, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в расположенные на территории лагеря постройки и жгли одеяла, сообщает Euronews.

Также она напали на на помещение Европейского агентства по вопросам предоставления убежища, выражая таким образом протест на то, что рассмотрение заявлений на получение статуса беженца затягивается на несколько месяцев. В ответ представитель агентства заявил о необходимости пересмотреть вопрос безопасности в лагере, в частности, увеличить присутствие в нем полицейских.

На греческих островах в настоящее время проживают более 15 тысяч мигрантов. Шесть тысяч находятся на острове Лесбос. Те иностранцы, кому не удастся получить убежище в Греции, должны быть депортированы в Турцию. Возвращать мигрантов в Турцию начали еще в апреле 2016 года.

Как сообщалось, 24 октября также начался принудительный снос и расселение крупнейшего во Франции лагеря мигрантов в городе Кале. 23 октября там также произошли столкновения мигрантов с полицией.