Мифы о России: Путин не сделал ее "великой" и США не виноваты в ее бедах – WP

Российский публицист перечислила пять наиболее распространенных мистификаций, связанных с ее страной.

Путин не сделал Россию "великой" и не обеспечил ей "стабильность", которой хвастается. Коллаж ZN.UA

Во время президентских дебатов в 2012 годураскритиковал своего оппонента-республиканца Митта Ромни за то, что он назвал Россию "геополитическим врагом №1" для США.

Но через четыре года, когда Россия агрессивно поступила с Украиной и "закрутила политические гайки" в пределах своих границ, появился широкий консенсус, что Россия действительно угрожает США и их союзникам. Однако до сих пор не хватает реального понимания, что такое сегодняшнее российское государство на самом деле.

Об этом на страницах Washington Post пишет российский публицист Маша Гессен, которая перечисляет пять распространенных мифов о своей родной стране.

Миф первый – "Россия пытается помочь Дональду Трампу победить на выборах". Эта мысль стала распространенной в прошлое лето. Однако, по мнению автора, она не столько миф, сколько теория заговора, поскольку, как и у большинства из них, это утверждение начинается с реальных фактов и дополняется вымышленными связями между ними. Это позволяет всем действительным событиям вместе иметь более важный вид, чем они есть на самом деле. Факт в том, что Путин хотел бы видеть на посту президента США любого, но только не Хилари Клинтон. В 2011-2012 годах он обвинял лично ее в подстрекательстве протестов против сфальсифицированных выборов. Однако он точно не фанат Трампа, хотя миллиардер, похоже, сам так считает. Путин назвал Трампа "ярким", а не "великолепным" и вспомнил о нем лишь дважды. Доказательства связей Трампа с Москвой также мизерные. Во всяком случае, никакие зацепки не указывают на его дела с Кремлем.

Более серьезный эпизод – это хакерская атака на системы Демократической партии США, в организации которой президент Барак Обама обвинил российское правительство. Но Россия так ведет себя во всем мире. В 2007 году она устроила атаки на сети Эстонии. Цель таких нападений – вывести из строя. Но не обязательно это должно идти на пользу Трампу.

Миф второй – "Путин сделал Россию снова великой". Трамп неоднократно хвалил Путина, называя его "сильным лидером", который "приложил усилия для восстановления имиджа России и возвращения эпохи России". Большинство республиканцев согласны с этим описанием. Путин сам опирается на восстановление стабильности и экономического благополучия после хаоса и нищеты 90-х годов. Среднестатистический россиянин сегодня действительно живет лучше, чем 20 лет назад, но хуже чем 5 или даже 2 года назад, когда цена на нефть, которая совсем не подчиняется Путину, была на пике.

Стабильность – достаточно иллюзорная мера. Можно предположить, что она касается безопасности. Статистические данные, которым можно было бы доверять стопроцентно, вряд ли можно найти. Но Россия, очевидно, страна с самым высоким уровнем убийств в мире. И этот показатель не сокращался даже тогда, когда экономика была на подъеме. Громкие убийства журналистов, политиков и предпринимателей, из которых по крайней мере одно британские следователи связали с Путиным лично, вряд ли помогают безопасности. Другой индикатор стабильности – это сильные социальные гарантии. Но даже в годы своего богатства Россия почти не инвестировала в инфраструктуру и социальные программы, хотя расходы на армию росли очень быстро. Сегодня в больницах Москвы пациентов просят приходить со своими шприцами, как и в 90-х. И в это время, правительство сокращает расходы на социальные программы и пенсии.

Третий миф – "россияне поддерживают политику Путина". Когда Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, рейтинг поддержки Путина подскочил до 90%. Сегодня подконтрольные Кремлю агентства говорят, что его поддерживают 82% избирателей или даже выше. В то же время россияне очень недовольны работой премьер-министра Дмитрия Медведева. Его отрицательный рейтинг достигает 51%, а его правительства в целом – 55%. При этом парламентом недовольны 62% избирателей. Все три института фактически существуют для легитимизации действий Кремля, который руководит Путин на прямую. При этом большинство россиян также говорят, что пессимистично относятся к перспективам своего будущего.

И как объяснить этот резкий контраст? Российские граждане напряжены, страдают от неопределенности и пытаются идентифицировать себя с сильным лидером. Они поддерживают Путина только потому, что он не оставил им другого выбора.

Четвертый миф – "российское общество консервативно". Путин критиковал Запад за "отрицание моральных принципов и традиционных ценностей", выставляя Россию в качестве защитника этих ценностей. Российское правительство даже приняло закон о запрете "пропаганды гомосексуальности" и усыновления российских детей семьями из стран, где однополые браки разрешены. В результате Россия стала образцом для "правых" экстремистов по всему миру. Но радикалы будут разочарованы. Ведь россияне достаточно либеральны во взглядах на множество социальных проблем.

Более половины россиян не видят ничего плохого в добрачных половых отношениях, треть считают любовь лишь "предпосылкой" для секса и четверть не считает супружескую измену чем-то плохим. Россияне также либерально относятся к абортам. Лишь 20% считают, что правительство должно их запретить, в то время как такого мнения придерживаются 40% американцев. Дело в том, что Путин пытается вселить в умы россиян вымышленные представления о традиционном прошлом, а также о врагах, которые якобы угрожают ему. Таким врагом сегодня могут стать люди из ЛГБТ-сообщества, завтра – украинцы, а после завтра – американцы. И пока народ злится на этих врагов, Путин остается при власти.

Пятый миф – "российская политика стала реакцией на действия Запада". Во время дебатов между кандидатами в вице-президенты США республиканец Майк Пенс обвинил политику "перезагрузки" Хиллари Клинтон в том, что Путин вторгся в Украину и Сирию. А его оппонент-демократ Тим Кейн возразил, что политика его соратницы была эффективной.

Он напомнил, что Госсекретарь Хиллари Клинтон работала над соглашением с Россией, которая наконец позволила сократить ядерные арсеналы. Удивительно то, что оба политика между строк согласились, что политика США как-то определила поведение России. Это большой миф, которого почему-то придерживаются оба лагеря. "Левые" настаивают, что нечувствительность Америки "довела" Москву до агрессии, а "правые", наоборот, обвиняют в этом американскую мягкость.

На самом же деле Путин возродил старую советскую риторику против Запада, как только он пришел к власти 17 лет назад. Когда возможность атаковать бывшие советские республики появилась, он ими воспользовался. В 2008 году Россия аннексировала часть Грузии, а в 2014-м – оккупировала часть Украины. Путиным движет желание расширить Россию и удержаться при власти. И оба эти фактора никак не связаны с США. Россия привыкла во всех бедах винить Америку, вот и все.

Между тем, издание Wall Street Journal писало, что президент Барак Обама наконец прозрел относительно Путина, когда обвинил Россию в попытке вмешаться в американские выборы. Однако, что дальше? Америка должна решить, как наказать Москву за ее действия.

между Тем, российский семейный психолог и публицист Людмила Петрановская рассказала ZN.UA, Путин до энуреза боится всевозможных "цветных" революций. В то же время она подчеркнула, что при таком количестве социальных связей россиянам через два года станет очевидно: вот люди погнали своего ворюгу, и у них экономика развивается, они лучше живут.