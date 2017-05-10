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МИД Турции говорит про опасность решения США вооружить сирийских курдов

10 мая в 15:50

В Турции не видят разницы между "Рабочей партией Курдистана" и курдскими отрядами самообороны в Сирии.

Чавушоглу
Чавушоглу говорит, что оружие переданное курдам представляет опасность Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение США предоставить сирийским курдам вооружение. По словам министра, преданное курдам оружие может быть использовано против Турции, сообщает Reuters.

Министр отметил, что не видит разницы между "Рабочей партией Курдистана", которую в Турции считают террористической, и курдскими отрядами самообороны в Сирии. Чавушоглу отметил, что под обоими названиями скрываются террористы.

Также в Турции настоятельно призывают США отказаться от поддержки курдских сил в Сирии.

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Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп утвердил план предоставления оружия сирийским курдам для ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В администрации отмечают, что Сирийские демократические силы, в которые входит сирийская самооборона, являются единственной силой, которая способна захватить Ракку в ближайшее время.

По материалам: ZN.UA
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Тэги курды Сирия Турция
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