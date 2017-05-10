МИД Турции говорит про опасность решения США вооружить сирийских курдов

В Турции не видят разницы между "Рабочей партией Курдистана" и курдскими отрядами самообороны в Сирии.
Министр отметил, что не видит разницы между "Рабочей партией Курдистана", которую в Турции считают террористической, и курдскими отрядами самообороны в Сирии. Чавушоглу отметил, что под обоими названиями скрываются террористы.
Также в Турции настоятельно призывают США отказаться от поддержки курдских сил в Сирии.предоставления оружия сирийским курдам для ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В администрации отмечают, что Сирийские демократические силы, в которые входит сирийская самооборона, являются единственной силой, которая способна захватить Ракку в ближайшее время. ZN.UA