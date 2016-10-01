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В Москве не понимают "тотальное неприятия" заявлений РФ по катастрофе малазийского "Боинга".

МИД РФ вызовет посла Нидерландов из-за доклада по МН17 bellingcat.com

Министерство иностранных дел России после того, как МИД Нидерландов вызвал российского посла, в свою очеред решил 3 октября вызвать нидерландского посла для того, чтобы "разъяснить" позицию Москвы по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" рейса МН17 в 2014 году.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратило на себя внимание тотальное неприятие нидерландской стороной любой, даже подробно аргументированной критики обнародованных промежуточных итогов уголовного расследования по делу о крушении малайзийского "Боинга" в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Представлены предварительные результаты деятельности Совместной следственной группы навязчиво преподносятся как единственно верные и не терпят никаких сомнений и возражений", - говорится в комментарии.

Представитель МИД РФ также добавила, что Москва не принимает методы работы международной группы и считает, что расследование направилось в неверном направлении.

Как сообщалось, МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за критики в адрес страны через оглашены 28 сентября расследование катастрофы малайзийского "Боинга" рейса МН17.

Напомним, что в РФ ожидаемо открестились от причастности к катастрофе MH17. Так, несмотря на доказательства, обнародованные Совместной следственной группой в среду, официальный Кремль продолжает отрицать причастность российских военных к поражению малазийского "Боинга" и называет результаты расследования "политически мотивированными".

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.