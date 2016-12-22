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МИД РФ обиделся на шутки украинского посла о "Боярышнике" 5

22 декабря в 17:12

Посол Украины в Финляндии отметил, что его шутки были направлены не против людей, а против власти, которая не может обеспечить порядок в стране, но при этом посылает россиян убивать украинцев. 

боярышник
Шутки украинского посла о концентрате для ванн "Боярышник" стали причиной обиды МИД РФ
navkolo.me
Министерство иностранных дел Российской Федерации обидели шутки посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, опубликованные на его странице в Twitter. На странице МИД РФ в Facebook появилась соответствующая публикация.

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?", - поинтересовались российские коллеги Олефирова.

В сообщении МИДа также отмечены страницы президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана,  Министерства культуры Украины, Министерства внутренних дел, Дипломатической академии Украины при МВД Украины и Посольства Украины в Финляндии. Кроме того, к публикации чиновники МИД РФ приложили также скриншоты опубликованных Олефировым материалов.

В свою очередь украинский посол прокомментировал публикацию российских коллег новой записью в Twitter.

"БоярышникНаш", - написал Андрей Олефиров.

Позже посол добавил еще одну запись.

"Просят разъяснений. Предлагаю к ретвитам новостей об агрессии РФ на востоке и в Крыму добавлять @МИДРФ. Может поймут", - подчеркнул он.

Посол объяснил, что его публикации были направлены не против погибших россиян, а против власти страны, которая не может навести порядок в России, но посылает своих граждан воевать в Украину.

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Как сообщалось, в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. От отравления уже погибли 62 человека. В больницах города находятся 40 человек.

По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость - "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия из торговли.

Президент Росси Владимир Путин распорядился поднять акцизы на всю спиртосодержащую продукцию, включая "Боярышник". Ранее Путин поручил правительству подготовить предложения, предусматривающие изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия спирт публикации Иркутск отравление
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5 комментариев
  • Ars UA Вчера, 21:02 Украинский посол всего-навсего выложил фото правильной настойки "боярышник" ,рекомендуемой к употреблению самой валькой-полстакана! :) Ничего обидного в этом нету. Пейте кацапы,правильный "боярышник" а не подделку для ванн :) Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Татьяна Просвирина Вчера, 20:19 К сожалению, наши дипломаты занимаются всем, чем угодно, только не прямыми своими обязанностями - защитой репутации нашей страны в мире.
    Олег Сербин Вчера, 20:26
    Это вы как эксперт говорите или так просто воздух испортили?
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  • сергей кулагин Вчера, 18:23 Та да . Тот п осел забыл как пол года назад то-же самое было в Харьковской области . Россияне таких глупостей не болтали . Если посол хочет какать , а негде . То лучше пусть терпит молча . Глёд в Украине пьют массово . Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/mid-rf-obidelsya-na-shutki-ukrainskogo-posla-o-boyaryshnike-234045_.html
    Олег Сербин Вчера, 20:25
    Вся разница в том, что у нас травились поддельной водкой купленной в магазине (причем как я помню поставки метанола шли как раз из орды), ну а на орде отравились МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ВАННОЙ!!! Как тут не смеяться в "великой" орды встающей с колен.
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