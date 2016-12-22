Посол Украины в Финляндии отметил, что его шутки были направлены не против людей, а против власти, которая не может обеспечить порядок в стране, но при этом посылает россиян убивать украинцев.

Шутки украинского посла о концентрате для ванн "Боярышник" стали причиной обиды МИД РФ navkolo.me

Российской Федерации обидели шутки посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, опубликованные на его странице в Twitter. На странице МИД РФ в Facebook появилась соответствующая публикация.

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?", - поинтересовались российские коллеги Олефирова.

В сообщении МИДа также отмечены страницы президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Министерства культуры Украины, Министерства внутренних дел, Дипломатической академии Украины при МВД Украины и Посольства Украины в Финляндии. Кроме того, к публикации чиновники МИД РФ приложили также скриншоты опубликованных Олефировым материалов.

В свою очередь украинский посол прокомментировал публикацию российских коллег новой записью в Twitter.

"БоярышникНаш", - написал Андрей Олефиров.

Позже посол добавил еще одну запись.

"Просят разъяснений. Предлагаю к ретвитам новостей об агрессии РФ на востоке и в Крыму добавлять @МИДРФ. Может поймут", - подчеркнул он.

Посол объяснил, что его публикации были направлены не против погибших россиян, а против власти страны, которая не может навести порядок в России, но посылает своих граждан воевать в Украину.

Как сообщалось, в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. От отравления уже погибли 62 человека. В больницах города находятся 40 человек.

По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость - "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия из торговли.

Президент Росси Владимир Путин распорядился поднять акцизы на всю спиртосодержащую продукцию, включая "Боярышник". Ранее Путин поручил правительству подготовить предложения, предусматривающие изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.