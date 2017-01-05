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МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших в теракте в Измире

5 января в 18:26

Во время взрыва в Измире пострадали 11 человек, они госпитализированы.

Теракт Измир
От взрыва в Измире пострадали 11 человек
Генеральное консульство Украины в Турции  проверяет информацию о возможных пострадавших украинцах во время взрыва в Измире, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг, 5 января.

"В турецком городе Измир – взрыв возле здания суда. Генконсульство Украины проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.

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Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина взрыв проверка МИД
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