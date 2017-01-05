МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших в теракте в Измире

Во время взрыва в Измире пострадали 11 человек, они госпитализированы.

От взрыва в Измире пострадали 11 человек Измире, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг, 5 января.

"В турецком городе Измир – взрыв возле здания суда. Генконсульство Украины проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.

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Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".