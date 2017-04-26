МИД Польши опубликовал документ о сотрудничестве Польши и России после Смоленской авиакатастрофы

Министерство потребовало у прокуратуры, чтобы она занялась этим делом.

Ващиковский опять обвиняет прежнюю власть в сотрудничестве с Россией Agencja Gazeta

Министерство иностранных дел Польши опубликовало документ, в котором сообщается о сотрудничестве Польши и России после Смоленской авиакатастрофы. Глава министерства Витольд Ващиковский потребовал от суда и, чтобы они занялись этим делом, сообщает " Укринформ ".

В документе сказано, что "встреча премьеров Польши и России, а также трагическая гибель польской делегации в авиакатастрофе под Смоленском открывают пространство для сотрудничества и примирения".

Напомним, что переизбранного президента Европейского Совета Дональда Туска. Прокуратура сообщила, что повестка на допрос является обязательной, а сам Туск проходит свидетелем по делу против бывшего руководства военной контрразведки.

Расследование, по которому Туск выступит свидетелем, проводится против бывших руководителей военной контрразведки в период премьерства Туска. Представителей контрразведки обвиняют, в том числе, и в связях с Россией.