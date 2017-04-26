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МИД Польши опубликовал документ о сотрудничестве Польши и России после Смоленской авиакатастрофы

26 апреля в 10:21

Министерство потребовало у прокуратуры, чтобы она занялась этим делом.

Витольд Ващиковский
Ващиковский опять обвиняет прежнюю власть в сотрудничестве с Россией
Agencja Gazeta
Министерство иностранных дел Польши опубликовало документ, в котором сообщается о сотрудничестве Польши и России после Смоленской авиакатастрофы. Глава министерства Витольд Ващиковский потребовал от суда и прокуратуры, чтобы они занялись этим делом, сообщает "Укринформ".

В документе сказано, что "встреча премьеров Польши и России, а также трагическая гибель польской делегации в авиакатастрофе под Смоленском открывают пространство для сотрудничества и примирения".

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Напомним, что переизбранного президента Европейского Совета Дональда Туска вызвали на допрос в прокуратуру Варшавы. Прокуратура сообщила, что повестка на допрос является обязательной, а сам Туск проходит свидетелем по делу против бывшего руководства военной контрразведки.

Расследование, по которому Туск выступит свидетелем, проводится против бывших руководителей военной контрразведки в период премьерства Туска. Представителей контрразведки обвиняют, в том числе, и в связях с Россией.

По материалам: Укринформ
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Тэги Польша Россия прокуратура сотрудничество
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