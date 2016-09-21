МИД Украины осудил авиаудары по гумконвою в Алеппо

Дипломатическое ведомство обнародовало заявление с осуждением нападения на гумконвой в Сирии

МИД резко осудил авиаудары по гумконвою в Сирии Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел призвало все стороны сирийского конфликта неуклонно придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом и соответствующими резолюциями Совбеза ООН, сообщили в пресс-службе МИД.

"МИД Украины решительно осуждает авиаудары и обстрелы на северо-западе Алеппо 19 сентября, которые привели к невинным жертвам среди гражданских лиц и сотрудников гуманитарной организации, причинив также приостановку доставки жизненно необходимой гуманитарной помощи ООН в окруженных районов в Сирии", - говорится в заявлении министерства.

В МИД считают совершенно недопустимым решение режима президента Башара Асада относительно одностороннего выхода из режима прекращения огня, установленного 12 сентября.



"Это является очередным свидетельством того, что Асад при прямой поддержке своих союзников, в первую очередь Российской Федерации, не стремится к переговорам по урегулированию конфликта, а вместо того пытается подорвать продолжающиеся усилия и навязать военное решение", - подчеркнули в МИД.

Также МИД призвал способствовать созданию необходимых предпосылок для возобновления политического процесса урегулирования и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, что авиация войск Асада и РФ нанесла удар по гуманитарному конвою Красного Полумесяца в Алеппо. Жертвами бомбардировки стали не менее 20 человек – гражданские, водители и работники гуманитарной организации. Бомбы попали в 18 грузовиков. Спасатель с "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и подгузники. Позже стало известно, что США пересмотрят сотрудничество с РФ по Сирии после авиаудара по гуманитарному конвою.