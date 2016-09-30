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МИД Нидерландов потребовал от посла РФ объяснить критику Москвы относительно расследования по MH17

30 сентября в 15:22

Послу РФ было донесено до понимания, что такая необоснованная критика Кремля недопустима.

отчет по боингу MH17 jit
Послу России было донесено до понимания, что такая необоснованная критика недопустима
bellingcat.com
МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге, чтобы дипломат объяснил критику Москвы в адрес расследования по факту крушения малайзийского Boeing в Донбассе, об этом сообщает агентство Reuters.

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Коендерс заявил, что российские реакции на выводы следствия "ставят под сомнение честность, профессионализм и независимость" следователей.

"Послу России было донесено до понимания, что такая необоснованная критика недопустима",- говорится в сообщении министерства в заявлении.

Напомним, что в РФ ожидаемо открестились от причастности к катастрофе MH17. Так, несмотря на доказательства, обнародованные Совместной следственной группой в среду,  официальный Кремль продолжает отрицать причастность российских военных к поражению малазийского "Боинга" и называет результаты расследования "политически мотивированными".

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28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Нидерланды МИД Кремль
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