МИД Нидерландов потребовал от посла РФ объяснить критику Москвы относительно расследования по MH17

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Послу РФ было донесено до понимания, что такая необоснованная критика Кремля недопустима.

Послу России было донесено до понимания, что такая необоснованная критика недопустима bellingcat.com

МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге, чтобы дипломат объяснил критику Москвы в адрес расследования по факту, об этом сообщает агентство Reuters

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Коендерс заявил, что российские реакции на выводы следствия "ставят под сомнение честность, профессионализм и независимость" следователей.

"Послу России было донесено до понимания, что такая необоснованная критика недопустима",- говорится в сообщении министерства в заявлении.

Напомним, что в РФ ожидаемо открестились от причастности к катастрофе MH17. Так, несмотря на доказательства, обнародованные Совместной следственной группой в среду, официальный Кремль продолжает отрицать причастность российских военных к поражению малазийского "Боинга" и называет результаты расследования "политически мотивированными".

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.