МИД Канады категорично ответил на условия РФ по отмене санкций

В Канаде не рассматривают отмену санкций против России.
В Министерстве иностранных дел Канады заявили, что об отмене канадских санкций против РФ в обмен на снятие персональных санкций РФ против нового главы МИД Канады Христи Фриланд не может быть и речи.
"Никакая отмена санкций против России не предусматривается", - сообщила пресс-секретарь Фриланд, передает "Ліга.net" со ссылкой на канадское издании La Presse.
Христи Фриланд входит в список 13 канадцев, которые попали в марте 2014 года в черный список Кремля в качестве ответных действий против санкций, введенных Канадой после аннексии Крыма Россией.
Ранее сообщалось, что на должность министра иностранных дел Канады назначена Христя Фриланд — политик украинского происхождения.ЛІГА.net