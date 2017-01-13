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МИД Канады категорично ответил на условия РФ по отмене санкций

13 января в 14:18

В Канаде не рассматривают отмену санкций против России.

Канада Россия
В канадском МИД заявили, что об отмене канадских санкций против РФ не может быть и речи
@inosmi.ru

В Министерстве иностранных дел Канады заявили, что об отмене канадских санкций против РФ в обмен на снятие персональных санкций РФ против нового главы МИД Канады Христи Фриланд не может быть и речи.

"Никакая отмена санкций против России не предусматривается", - сообщила пресс-секретарь Фриланд, передает "Ліга.net" со ссылкой на канадское издании La Presse.

Христи Фриланд входит в список 13 канадцев, которые попали в марте 2014 года в черный список Кремля в качестве ответных действий против санкций, введенных Канадой после аннексии Крыма Россией.

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Ранее сообщалось, что на должность министра иностранных дел Канады назначена Христя Фриланд — политик украинского происхождения.

По материалам: ЛІГА.net
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Тэги Канада санкции Россия
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