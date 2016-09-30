МИД Германии вызвал посла Филиппин после скандального заявленя президента страны про Гитлера

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В Германии отреагировали на заявление одиозного филиппинского лидера про Холокост.

Слова Дутерте про Гитлера и Холокост не остались незамеченными в Германии theguardian.com

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Филлипин для обсуждения резонансного заявления, в котором президент страныи заявляет о готовности убить три миллиона наркоманов.

"Любое сравнение особых зверств Холокоста с чем-либо иным совершенно неприемлемо", - цитирует "Интерфакс" заявление представителя германского МИД Мартина Шеффера, обнародованное пресс-службой ведомства.

Напомним, президент Филиппин ранее использовал ненормативную лексику в адрес Барака Обамы, когда говорил о том, что не позволит президенту США читать ему лекцию о правах человека. Таким образом Дутерте отреагировал на информацию о намерении Обамы в рамках Восточноазиатского саммита в Лаосе поднять вопрос о методах борьбы филиппинских властей с наркоторговлей, в результате которой только за два месяца погибли 2,4 тыс. человек.

Позже, Дутерте обозвал дураком генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Попутно президент уточнил, что его неверно поняли, и ранее сказанные ним грубые слова в адрес Барака Обамы не были адресованы тому лично.